IA générative : AWS lance un centre d’innovation dédié

Amazon Web Services (AWS) a annoncé jeudi 22 juin investir 100 millions de dollars dans un nouveau programme nommé « Generative AI Innovation Center ».

Quelle est l’ambition de ce centre d’innovation en intelligence artificielle (IA) générative ?

– Mettre en relation des experts AWS en machine learning (ML) et en IA avec des clients et partenaires prêts à intégrer l’IA générative dans leurs produits, services et process.

– Orienter les usages et les ressources vers certains modèles pré-entraînés d’apprentissage automatique et les propres services AWS qui intègrent l’IA générative.

Le tout s’exécutant sur l’infrastructure cloud de l’hyperscaler.

AWS, par ailleurs, veut demeurer solide face à la concurrence.

AWS aux côtés de AI21 Labs, Anthropic et Stability AI

ChatGPT d’OpenAI, Bing Chat de Microsoft ou encore Bard de Google… L’intérêt croissant des organisations pour l’IA générative renforce le marché du cloud computing.

« Tous les grands modèles de langage (LLM) vont s’exécuter sur des services de calcul », déclarait Andy Jassy, CEO d’Amazon, lors de la publication en mai des résultats trimestriels de la multinationale. « La clé de ces capacités sera la puce qui sera associée à ces ressources. »

Parallèlement, AWS souhaiteorienter davantage de clients vers ses propres outils.

Amazon Bedrock en fait partie. Dévoilé en avril dernier, le service fournit via des API, un accès au modèle Titan « maison » et à des modèles pré-entraînés d’apprentissage automatique (Few-Shot Models ou FM) de start-up telles que AI21 Labs, Anthropic et Stability AI.

AWS travaille avec bien d’autres jeunes pousses actives dans l’intelligence artificielle générative. Ello, Flawless, Protopia AI… Une vingtaine d’entre elles ont récemment rejoint son programme d’accélération et soutien aux start-up AWS Generative AI Accelerator.

« Nous travaillons sur nos propres grands modèles de langage depuis un certain temps maintenant », expliquait en avril Andy Jassy. « Nous continuerons à investir fortement dans ces modèles pour toutes les expériences impliquant des clients, des vendeurs, des marques et des créateurs. »