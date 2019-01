IA : Google ouvre un laboratoire avec l’Université de Princeton

Google ouvre un laboratoire portant sur l’intelligence artificielle (IA) en ce tout début d’année. Le laboratoire en question sera dirigé par Elad Hazan et Yoram Singer, professeurs d’informatique de Princeton.

Situé au 1 Palmer Square, il s’agit d’une co-entreprise entre la prestigieuse université et la firme de Mountain View.

Mutualiser les efforts

La filiale d’Alphabet se félicite d’un tel partenariat, indiquant que “depuis longtemps, Google estime que l’industrie et le monde universitaire tirent des avantages considérables d’une culture de recherche ouverte, et nous nous réjouissons de notre collaboration étroite et continue”.

Ce n’est pas la première université avec laquelle Google collabore. Des jonctions ont d’ores et déjà été faites avec le l’université de Stanford ou encore le MIT.

«En favorisant des collaborations plus étroites avec les professeurs et les étudiants de Princeton, le laboratoire vise à élargir la recherche dans de multiples facettes de l’apprentissage automatique, en concentrant ses efforts de recherche initiaux sur les méthodes d’optimisation pour l’apprentissage automatique à grande échelle, la théorie du contrôle et l’apprentissage par renforcement,” indiquent Google et l’équipe de Princeton.

Toute la sphère IT en effervescence autour de l’IA

Google collabore déjà avec Princeton dans le domaine de la recherche portant sur l’apprentissage par machine et l’apprentissage par renforcement.

En 2018 déjà, Google avait doublé ses initiatives en matière d’intelligence artificielle en ouvrant des centres de recherche et des programmes de formation dans le monde entier.

L’ouverture du laboratoire de Princeton intervient après l’annonce par Amazon de la construction d’un nouveau bureau à New York et l’annonce par Apple de la construction d’un nouveau campus à Austin, au Texas.