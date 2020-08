L’IA rayonne sur le Hype Cycle de Gartner

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Le cabinet Gartner a livré l’édition 2020 de son « Hype Cycle for Emerging Technologies ».

Plus d’un tiers des technologies « émergentes » de la courbe sont liées à l’intelligence artificielle (IA), a relevé Brian Burke, vice-président de recherche de Gartner.

La société d’études met en exergue les grandes tendances technologiques suivantes :

5 tendances technologiques à suivre

1. Identité numérique :

Ces prochaines années pourraient être celles de la montée en puissance des représentations numériques et autres jumeaux numériques (digital twins) des individus. Gartner prévoit aussi une plus grande intégration avec des technologies de distanciation sociale et, par ailleurs, une progression des interactions (voix, vision, gestes) avec des dispositifs numériques qui n’impliquent ni écran, ni clavier.

2. Architecture composable :

Gartner parie sur la croissance de l’architecture composable. Elle associe infrastructure modulaire, solution définie par le logciel et API. Et permet, en théorie, d’obtenir davantage de flexibilité avec les charges de travail d’un environnement à l’autre (bare metal, conteneurs, cloud). Elle tire profit des capacités d’intelligence artificielle et du calcul à la périphérie du réseau (Edge computing).

3. Intelligence artificielle :

L’intelligence artificielle et les technologies émergentes associées devraient propulser la plupart des applications d’entreprise à l’avenir. Les plus avancées peuvent générer de nouveaux modèles pour résoudre des problèmes spécifiques.

4. Confiance algorithmique :

L’écosystème numérique basculerait vers un « modèle de confiance » basé sur les algorithmes (gestion des risques, optimisation des coûts, communication de crise, etc.).

5. Au-delà du silicium :

Les limites physiques du silicium ouvrent la voie à d’autres matériaux, dont les composants biomoléculaires du calcul informatique ADN (DNA computing), osberve Gartner.

Il reste à savoir si ces technologies apporteront un avantage concurrentiel élevé au cours des cinq à dix prochaines années.

(crédit photo : pixabay via pexels)