IA : IBM Project Debater renforce Watson

IBM a annoncé la commercialisation prochaine, sous la forme d’une intégration à Watson, le système d’intelligence artificielle (IA) du groupe, des technologies clés de traitement automatique du langage naturel (TALN ou NLP en anglais) de Project Debater.

Dévoilé en 2018 par IBM Research, Project Debater est un système d’IA capable de débattre avec un humain et d’argumenter, le tout en langage naturel.

Avec Watson couplé à certaines capacités de Debater, les entreprises pourront identifier et traiter des aspects parmi les plus complexes du langage humain (en langue anglaise, dans un premier temps), selon les promoteurs du projet.

En outre, les utilisateurs auront la possibilité d’analyser ces données linguistiques avec les API Watson. Ces avancées permettront également aux entreprises de mieux comprendre des documents commerciaux, tels que des PDF et des contrats, et de renforcer des modèles d’IA.

IBM met en exergue les capacités suivantes de son offre :

– L’analyse avancée du sentiment. Celle-ci sera intégrée dans le logiciel Watson Natural Language Understanding ce mois-ci. Par ailleurs, une nouvelle technologie de classification basée sur Project Debater va renforcer Watson Discovery plus tard dans l’année.

– La récapitulation. La technique permet d’extraire des données textuelles de sources multiples pour fournir aux utilisateurs un résumé de ce qui est dit et écrit. La fonction sera ajoutée d’ici la fin 2020 à IBM Watson Natural Language Understanding.

– Le regroupement avancé de sujets. Il permettra aux utilisateurs de « regrouper » les données entrantes pour produire des « sujets » d’informations connexes. La technique sera prochainement intégrée à Watson Discovery, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Pour Rob Thomas, directeur général d’IBM Data & AI, « permettre aux entreprises d’identifier, d’analyser et de comprendre davantage le langage humain, grâce au TALN, transformera la façon dont elles utilisent leur capital intellectuel, aujourd’hui codifié au sein des données ».

(crédit photo © IBM)

