IA : IBM dévoile Watson AIOps pour les DSI

Lors de sa conférence virtuelle Think Digital 2020, mardi 5 mai, IBM a dévoilé la déclinaison AIOps* de son programme d’intelligence artificielle (IA) Watson.

Les directions des systèmes d’information (DSI) sont ciblées.

L’outil – IBM Watson AIOps – est conçu pour automatiser la détection, le diagnostic et la réponse en temps réel aux incidents informatiques, et ce au niveau de l’infrastructure IT.

Watson AIOps, Slack, Box, Mattermost et ServiceNow

La solution est basée sur la version la plus récente de la plateforme d’applications conteneurisées Red Hat OpenShift.

Elle doit aider les DSI à anticiper les événéments à venir, allouer davantage de ressources aux missions à forte valeur ajoutée et à la continutité d’activité de réseaux intelligents.

La solutions IBM Watson AIOps est conçue pour fonctionner dans des environnements hybrides cloud. IBM travaille également avec des partenaires et fournisseurs tiers de solutions. Slack, Box, Mattermost et ServiceNow en font partie.

« La crise du Covic-19 et la demande accrue de capacités de travail à distance poussent la demande pour une automatisation accélérée par l’IA à un rythme sans précédent », a déclaré Rob Thomas, vice-président Cloud et Data Plateform d’IBM. « Avec l’automatisation, nous renforçons les capacités des DSI et de leurs équipes pour gérer et exploiter les données » qui contribuent à la performance commerciale et à la réduction des coûts.

* AIops (ou Artificial intelligence for IT operations en anglais). .