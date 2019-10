IA : IBM rapproche Watson de SAP avec un SDK

Le kit de développement ABAP pour l’intelligence artificielle IBM Watson est le plus récent témoignage du partenariat entre Big Blue et SAP.

IBM a confirmé la disponibilité d’un kit de développement (SDK) ABAP (Advanced Business Application Programming), le langage de SAP. Il permet aux dévelopeurs d’activer et utiliser les services de l’IA IBM Watson qui leur sont destinées directement depuis leur environnement applicatif SAP.

Disponible sur GitHub, le SDK ABAP pour IBM Watson prend en charge l’architecture SAP NetWeaver, et les applications associées, dont l’ERP S/4HANA. SAP Cloud Platform ABAP Environment (version 1911 et ultérieure) sera prochainement supporté.

SDK open source

Solution open source, le SDK ABAP pour IBM Watson est le plus récent témoignage du partenariat de longue date entre le groupe IT américain et l’éditeur allemand de logiciels.

Bradley Knapp, responsable des offres IBM Cloud for SAP, IBM Cloud et Cognitive Software, a déclaré dans les colonnes de CBR : « en permettant aux développeurs SAP d’utiliser leur langue maternelle pour interagir avec les services Watson Developer, il leur est désormais simple d’apporter tous les avantages de l’IA dans leurs processus et flux de travail existants pour améliorer l’intégrité des données, automatiser les tâches manuelles. »

Et, « surtout, de commencer à utiliser réellement l’intelligence artificielle (IA) et le machine learning (ML) pour transformer leur entreprise. »

Il s’agit, en outre, de laisser les développeurs SAP interagir « nativement » avec les services Watson et les modèles de données déjà créés et stockés par leurs soins.