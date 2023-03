IA : Microsoft se sépare de son équipe « éthique et société »

Microsoft remercie sa (petite) équipe éthique et société. Le bureau dédié à l’IA durable se maintient et capte les investissements.

Microsoft a décidé de se séparer de son équipe en charge d’une application éthique de l’intelligence artificielle (IA) dans la concpetion de produits.

La décision s’inscrit dans le cadre des suppressions de 10 000 postes annoncées en janvier dernier, a relevé Platformer. Le tout couplé a une évolution de l’offre et à une réorganisation immobilière. Coût global de l’opération : 1,2 milliard de dollars, estime Microsoft. L’objectif, d’après le CEO Satya Nadella : continuer à délivrer des résultats au quotidien tout en investissant sur le long terme.

Par « long terme », on peut entendre notamment « OpenAI », l’éditeur de ChatGPT dans lequel la firme de Redmond investit des millions $.

En outre, Microsoft maitient son Office of Responsible AI, l’entité en charge du respect des principes d’IA responsable dans les opérations quotidiennes de l’entreprise.

Des centaines de personnes travaillent sur le sujet.

Les ingénieurs de l’équipe éthique étaient bien moins nombreux.

Microsoft dit investir une IA durable

L’équipe « éthique et société », veillait à ce que les principes d’IA responsable soient effectivement appliqués dans la conception de produits.

Une trentaine d’ingénieurs étaient en charge du sujet en 2020. Ils n’étaient plus que 7 l’automne dernier. Une fois les nouvelles coupes annoncées, certains ont rejoint d’autres équipes en interne.

Microsoft a fait le choix de supprimer définitivement cette entité. La décision intervient au moment où la multinationale accélère l’intégration de technologies d’IA dans ses produits, de Bing à Azure.

En revanche, l’éditeur de Redmond indique augmenter ses investissements dans une IA durable. L’entreprise a déclaré « s’engager à développer des produits et des expériences d’IA de manière sûre et responsable » et le faire « en investissant dans des personnes, des processus et des partenariats qui en font une priorité ».

