IA : Microsoft et Inria musclent leur partenariat

Après 12 ans d’existence, le partenariat entre Microsoft et l’institut français de recherche en sciences du numérique est renouvelé pour quatre ans.

Le partenariat entre Microsoft et Inria a été initié en 2005 autour d’un centre de recherche commun. Il a été à nouveau reconduit le 21 juin 2018 pour quatre ans. En présence de dirigeants des deux entités dans les locaux de Microsoft France.

« Cette nouvelle phase du partenariat entre Microsoft et Inria va se concentrer sur les technologies de l’intelligence artificielle (IA) », ont indiqué les partenaires dans un communiqué commun. Il s’agit d’en « libérer le potentiel et de le mettre au service des entreprises françaises », ont-ils ajouté.

La firme de Redmond et l’organisme public français de recherche en sciences du numérique ont aussi dévoilé les deux axes prioritaires de leur alliance.

Recherche et transfert de compétences

Le centre de recherche commun Inria-Microsoft Research compte plus de cinquante chercheurs et une trentaine de doctorants ou post-doctorants, à ce jour.

Il s’agit d’abord pour eux de renforcer la coopération en recherche fondamentale autour de cinq projets conjoints. À savoir :

> la sécurité des systèmes et le respect de la vie privée (projet Everest…) ;

> des algorithmes de Machine Learning distribués pour le Cloud ;

> la cryptographie et les mécanismes fondamentaux de la Blockchain ;

> la vision par ordinateur et ses applications pour la réalité mixte ;

> le langage de spécifications formelles TLA, avec Leslie Lamport (prix Turing 2013).

Le partenariat couvre aussi le transfert de compétences vers des start-up. Celles-ci sont issues du programme AI Factory de Microsoft, auquel Inria s’est associé. Des projets de transformation numérique pour de grands groupes français sont également couverts.

« Sceller un partenariat avec un institut de recherche français comme Inria était déjà un grand pas en avant en 2005. Le renforcer est une avancée de plus pour le déploiement de l’IA en France », a déclaré Eric Horvitz, Technical Fellow et directeur de Microsoft Research.

