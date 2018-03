Former chaque année des “Développeurs Data IA capables de collaborer avec des Data Scientistes pour créer, de manière concrète, des Intelligences Artificielles”, c’est l’ambition de l’Ecole IA lancée par Microsoft France en partenariat avec Simplon, une entreprise sociale et solidaire de formation au numérique.

” Si nous voulons désormais accélérer le développement de projets concrets dans les entreprises, nous devons former des artisans de l’IA.” explique Carlo Purassanta, Président de Microsoft France.

Concrètement, il s’agit d’une formation avec une objectif affiché de réinsertion professionnelle. 24 apprenants vont constituer la première promotion. Leur profil : ils sont âgés de 19 à 39 ans, en reconversion professionnelle, éloignés de l’emploi ou décrocheurs scolaires.

Recrutés avec Simplon, Pôle Emploi et la Grande École du Numérique, ils ont dû démonter des compétences techniques comme la maîtrise de certains langages de programmation et des connaissances en mathématiques sur le calcul différentiel, les probabilités et les statistiques.

D’une durée de 7 mois, la formation se poursuivra par un contrat de professionnalisation, en alternance, au sein d’entreprises partenaires de Microsoft durant 12 mois.

Programme

–> 7 mois de formation intensive sur le Campus de Microsoft – contenu pédagogique agnostique, élaboré par des experts IA et développeurs Microsoft en partenariat avec Simplon, autour de 5 champs de compétences :

– La préparation et le traitement des données

– Les API cognitives

– Le développement IA

– L’interfaçage et la production

Qualifications

– 3 certifications professionnelles métiers (Data et IA) inscrites à la Commission Nationale de la Certification Professionnelle en vue de l’obtention d’une qualification niveau II (équivalent bac +3)

– 1 certification Microsoft en Machine Learning