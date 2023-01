L’IA relancera-t-elle le cloud Microsoft Azure ?

Azure a-t-il « fondamentalement changé de nature » ces dernières années ? Microsoft affirme que oui, en tout cas dans le contexte de son partenariat avec OpenAI.

Il a, en l’occurrence, fallu adapter l’infrastructure. Non seulement pour entraîner des modèles, mais aussi pour gérer leur exécution (inférence) au sein des applications.

Microsoft a déjà intégré, dans son offre, plusieurs fruits des travaux d’OpenAI. Par exemple dans sa plate-forme Power. En toile de fond, une stratégie : avant de créer des services, comment améliorer l’existant ?

Une déclaration résume cette approche : il s’agira « prendre les vagues et faire en sorte qu’elles impactent chaque partie de notre stack technologique ». Satya Nadella l’a faite dans le cadre de la conférence téléphonique faisant suite à la présentation des résultats financiers pour le 2e trimestre de l’année fiscale 2023 (achevé le 31 décembre dernier).

(en Md$) T2 2023 Évolution vs T2 2022 Chiffre d’affaires 52,7 +2 % Taux de marge brute 61,2 % -0,4 pt Résultat opérationnel (GAAP) 20,4 -8 pts Résultat net (GAAP) 16,4 -12 pts

Azure bientôt sous les 30 % de croissance ?

Le sous-segment Azure reste un poste majeur de croissance des revenus (+31 % d’une année sur l’autre). Mais le ralentissement constaté ces derniers trimestres se poursuit. Il s’est même accentué au mois de décembre.

L’ensemble de l’activité qui entre dans le périmètre « cloud » représente un peu plus de la moitié du C. A. de Microsoft. Son taux de marge brute avoisine les 72 %. C’est un peu mieux qu’attendu, notamment de par la hausse finalement moins importante que prévu des coûts énergétiques. La prolongation de la durée de vie des équipements serveur et réseau contribue par ailleurs positivement à cet indicateur.

Sur le deuxième semestre de son exercice fiscal, Microsoft anticipe un surcoût énergétique de 500 M$. Il estime que sur le trimestre en cours, le taux annuel de croissance d’Azure poursuivra son recul, « de l’ordre de 4 à 5 points à taux de change constant ».

L’IA fait l’objet de plusieurs points de satisfaction. On nous annonce en particulier que les revenus d’Azure ML ont, pour le cinquième trimestre d’affilée, plus que doublé. Sur l’offre Azure OpenAI Service, récemment passée en phase commerciale, le compteur avoisine les 220 clients.

C’est plus compliqué sur la partie poste de travail, où les dépenses reviennent à leurs niveaux d’avant la pandémie. Le segment « More Personal Computing » affiche des revenus en recul de 19 % sur un an (14,2 Md$). Le sous-segment du hardware est particulièrement touché (-39 %, comme le business Windows OEM).

Photo d’illustration © Michael Kappel / CC BY-NC 2.0