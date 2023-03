IA : suspendre les développements, pourquoi ils y pensent

Suspendre 6 mois durant la formation de systèmes d’IA plus puissants que GPT-4 c’est l’appel lancé par Steve Wozniak, Elon Musk et d’autres.

Suspendre six mois durant les développements de systèmes d’intelligence artificielle (IA) plus puissants que GPT-4, le modèle de traitement du langage lancé mi-mars par OpenAI. C’est l’appel lancé par plus d’un millier de signataires évoquant « des risques pour l’humanité ».

Leur lettre ouverte est accessible sur le site de l’organisation Future of Life Institute.

Il est indiqué dans le document : « nous appelons tous les laboratoires d’IA à suspendre immédiatement et pour au moins 6 mois la formation de systèmes d’IA plus puissants que GPT-4. Cette pause devrait être publique et vérifiable, et inclure tous les acteurs clés. Si une telle pause ne peut pas être mise en place rapidement, les gouvernements devraient intervenir et instituer un moratoire. »

Et de poursuivre :

« Ces derniers mois ont vu les laboratoires d’intelligence artificielle s’enfermer dans une course incontrôlée pour développer et déployer des cerveaux numériques toujours plus puissants, que personne – pas même leurs créateurs – ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable », s’inquiètent les signataires, en référence aux annonces d’OpenAI et des Big Tech.

L’objectif d’une telle supension serait de se donner du temps pour réguler le marché.

IA : une concurrence exacerbée

La pétition a reçu, à ce jour, plus de 1400 signatures, dont celles de personnalités des tecnhologies de l’information et du monde des affaires. Parmi celles-ci se trouvent : Steve Wozniak, qui a cofondé Apple, Elon Musk, propriétaire de SpaceX, Tesla et Twitter, Emad Mostaque, aux commandes de Stability AI, ou encore Noam Shazeer, contributeur du modèle LaMDA de Google et cofondateur de Character.AI.

Comme les autres protagonistes, Elon Musk a déjà exprimé publiquement des craintes concernant l’évolution à grande échelle de l’IA. Or, le CEO de SpaceX, Tesla et Twitter a lui même investi dans OpenAI lors de sa création en 2015, avant de laisser le champ libre à d’autres. Microsoft est ainsi entré en jeu en 2019 en annonçant son intention d’investir 1 milliard de dollars dans OpenAI.

Le retour sur investissement peut faire des envieux. Depuis son lancement public, ChatGPT bat le record de croissance la plus rapide d’une base d’utilisateurs réguliers. L’agent conversationnel aurait en effet attiré 100 millions d’utilisateurs « actifs » deux mois seulement après son lancement.

Autant d’utilisateurs qui alimentent l’IA. Une attraction qui relance le débat sur l’éthique et ses garde-fous dans ce domaine. Malgré tout, il est peu probable que la pétition médiatisée emporte l’adhésion de toute une filière à très forte croissance.

Les sceptiques ne manquent pas. « La lettre publiée est totalement vague ou obscure quant à ce qu’il conviendrait de faire dans une telle situation », a déclaré ainsi le CEO de Box, Aaron Levie, dans entretien accordé à CIO Dive. « Je ne pense pas que l’approche qui consiste à dire simplement ‘nous allons faire une pause en tant qu’industrie dans son ensemble pendant six mois’ soit pertinente, car personne ne serait d’accord sur le moment propice à la reprise de développements. »