IaaS : plus de 29% de croissance grâce à l’hyperscale

Quatre groupes – AWS, Microsoft, Alibaba et Google – représentent 73% du marché mondial des infrastructures en tant que service (IaaS) du cloud public, selon Gartner.

En 2017, les entreprises ont investi 23,5 milliards de dollars dans les infrastructures en tant que service (IaaS), le segment le plus dynamique du marché mondial du cloud public. Un chiffre en croissance de 29,5% par rapport à 2016, rapporte le cabinet Gartner.

« Les dépenses informatiques liées au cloud représentent désormais plus de 20% du budget IT total des organisations utilisatrices du cloud. La plupart d’entre elles utilisent désormais le cloud pour prendre en charge des environnements de production et des opérations stratégiques », a déclaré Sid Nag, directeur de recherche chez Gartner.

Les multinationales du cloud public profitent à plein de la dynamique du marché IaaS.

Les quatre premiers vendeurs, trois américains et un chinois, sont tous des fournisseurs IaaS hyperscale (les datacenters du cloud public), souligne Gartner. Ils représentent à eux seuls environ 73% du segment IaaS mondial et 47% d’un marché regroupant IaaS et services d’infrastructure gérés, standardisés (IUS, infrastructure utility services).

De surcroît, tous affichent une croissance à deux chiffres.

AWS, Microsoft, Alibaba, Google

Amazon Web Services (AWS) domine largement avec 51,8% du marché en valeur, soit 12,2 Md$ de revenus IaaS générés en 2017. Un chiffre en hausse de 25% par rapport à 2016.

Mais c’est Microsoft, second du marché IaaS avec une part de 13,3%, qui affiche la plus forte croissance du secteur (plus de 98% à 3,1 Md$).

Loin derrière, mais en forte croissance (+62,7%), le groupe chinois Alibaba est troisième (4,6% du marché à plus de 1Md$ de revenus IaaS). Google est quatrième (3,3% du marché à 780 M$, +56% de croissance). Et devance Rackspace (1,9% du marché à 780 M$, +56%).

L’ensemble des autres vendeurs représente 25% du marché IaaS (5,9 Md$, +9,5%).

