IaaS : AWS domine un marché en croissance de plus de 31%

La dynamique des services d’infrastructure du cloud public ne se dément pas.

Selon la société d’études Gartner, les entreprises dans le monde ont investi 32,4 milliards de dollars dans les infrastructures en tant que service (IaaS) en 2018.

Un chiffre en croissance de 31,3% par rapport à 2017.

Quatre multinationales américaines (Amazon, Microsoft, Google, IBM) et un conglomérat chinois (Alibaba) profitent à plein de la consolidation du marché.

AWS domine, Microsoft augmente ses parts de marché

Malgré un repli de 1,6 point de ses parts en un an, Amazon Web Services (AWS) domine encore largement avec 47,8% du marché IaaS mondial en valeur. AWS a ainsi généré 15,5 Md$ de revenus IaaS en 2018. Un chiffre en hausse de 26,8% par rapport à 2017.

Microsoft est second avec une part de 15,5% (+2,8 points) et une croissance de près de 61% à 5 Md$. Son cloud Azure et les services IaaS associés montent en puissance.

En troisième position, le groupe chinois Alibaba affiche la plus forte croissance du marché (plus de 92% à 2,5 Md$). Il dispose désormais de 7,7% du marché IaaS mondial.

Google reste quatrième (4% du marché à 1,3 Md$, +60% de croissance). Et devance IBM (1,8% du marché à 577 M$, +24,7%).

Les cinq premiers vendeurs du marché ont ainsi représenté près de 77% du segment IaaS mondial en 2018. Un chiffre en hausse de 4 points en un an.

Les fournisseurs alternatifs à la peine

La dynamique est donc orientée vers les fournisseurs IaaS hyperscale (les datacenters mondiaux du cloud public). En revanche, la marge de manoeuvre d’autres acteurs du cloud public est ténue.

« Les fournisseurs de plus petite taille et de niche perdent des parts de marché », a souligné Sid Nag, directeur de recherche chez Gartner. L’ensemble des autres vendeurs ne représentant plus que 23,2% (-4,2 points) du marché IaaS mondial (7,5 Md$, +11%).