IAM : SailPoint racheté par Thoma Bravo pour 6,9 milliards $

Thoma Bravo n’est pas rassasié de ses emplettes dans le domaine de la cyber. Pour compléter son portefeuille d’actifs qui compte déjà Proofpoint, Barracuda Networks ou encore Sophos, le fonds d’investissement texan va débourser 6,9 milliards $ pour l’acquisition de SailPoint. La transaction est réalisée entièrement en espèces.

SailPoint to be Acquired by Thoma Bravo for $6.9 Billion https://t.co/1TBfFxvm3P — SailPoint (@SailPoint) April 11, 2022

Les actionnaires du spécialiste de la gestion des identités (IAM), coté au NYSE, recevront 65,25 $ par action en espèces, représentant une prime de 48 % par rapport au prix moyen sur 90 jours.

Croissance des revenus SaaS

La transaction devrait être finalisée au second semestre 2022, sous réserve des conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de SailPoint et l'obtention des approbations réglementaires. À la clôture de la transaction, les actions ordinaires ne seront plus cotées sur aucun marché public.

En 2021, SailPoint a réalisé un chiffre d'affaires de 439 millions $ ( + 20 % en un an) pour un résultat net négatif à 61,6 millions $. A noter que ses revenus provenant des offres SaaS a augmenté de 39% à 273millions $ quand ceux issus de la vente de licence a baissé de 7% à 113 millions.