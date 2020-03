IBM : un arsenal technologique face au Covid-19

IBM a fait le point de sa contribution aux politiques visant à enrayer le propagation du coronavirus. Pendant la crise du Covid-19, la priorité revendiquée est « la santé et la sécurité » du personnel, des partenaires et des clients. En parallèle, le groupe dit contribuer « activement » à la continuité d’activité de nombreuses entreprises impactées.

Le groupe informatique américain est ainsi l’un des maillons clés du Covid-19 High Performance Computing Consortium. Un partenariat public-privé de calcul haute performance et de recherche soutenu par le gouvernement américain. Outre IBM, Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Google Cloud et HPE font partie des partenaires de ce projet.

Bien que d’autres ressources mondiales existent, IBM et sa filiale The Weather Channel ont lancé leur propre carte de suivi du Covid-19 aux États-Unis. L’outil est accessible depuis le site web ou l’application mobile du service de prévisions météorologiques. Il s’appuie sur les systèmes d’intelligence artificielle (Watson) et analytiques (Cognos) de Big Blue.

Le marché nord-américain n’est pas le seul ciblé.

La multinationale et ses partenaires ont également décidé l’extension d’une compétition de code (« Call for Code ») à la lutte contre le Covid-19.

Enfin, pour soutenir la continuité d’activité de ses clients dans le monde, la firme a déclaré augmenter la capacité de son cloud public. Le groupe propose aussi un accès sans frais, limité dans le temps, à certains services, dont IBM Cloud Virtual Server, Aspera et IBM Garage.

Pour Akilesh Duvvur, vice-président d’IBM Public Cloud, il s’agit d’encourager un écosystème dont la majeure partie des équipes ont été appelées à se confiner et à télétravailler.

(crédit photo © IBM)

