Blockchain : IBM Blockchain World Wire s’ouvre au monde

Le groupe informatique américain multiplie les initiatives autour de la technologie décentralisée de gestion des transactions. IBM Blockchain World Wire, en fait partie.

Ce système de paiements transfrontaliers en temps quasi réel pour institutions financières réglementées a été dévoilé en septembre dernier. Il peut désormais être activé dans 72 pays, à travers 47 devises et 44 points de terminaison bancaires, selon la firme.

« World Wire fournit un modèle plus direct pour les paiements transfrontaliers en utilisant le protocole Stellar de transfert d’argent point-à-point, plutôt que les complexités de la banque classique », a expliqué la multinationale dans un communiqué. Cette approche « réduit les intermédiaires et permet aux utilisateurs d’accélérer le délai de règlement en transmettant une valeur monétaire sous la forme d’actifs numériques – crypto-monnaies ou ‘stablecoins’».

Stablecoins

À l’origine du projet, IBM s’est donc associé à Stellar, créateur de la crypto-monnaie Lumens (XLM), et au projet de stablecoin adossé au dollar Stronghold. Et ce pour construire le socle technique (backbone) de son système de paiements bancaires transfrontaliers.

Les marchés émergents sont les premiers ciblés.

Blockchain World Wire est conçu « pour accélérer les transferts de fonds, transformer les paiements transfrontaliers et faciliter la circulation monétaire dans les pays qui en ont le plus besoin », a déclaré Marie Wieck, directrice générale d’IBM Blockchain. « En créant un réseau dans lequel les institutions financières gèrent plusieurs actifs numériques, nous espérons aussi stimuler l’innovation et améliorer l’inclusion financière dans le monde. »

Six banques internationales, dont Banco Bradesco (Brésil), Busan Bank (Corée du Sud) et RCBC (Philippines), sont en attente d’approbabtions réglementaires pour émettre leurs propres stablecoins sur World Wire.