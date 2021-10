IBM Consulting France trouve son nouveau DG chez Accenture

Au sortir d’une réorganisation en profondeur de ses activités en France et en Europe, IBM France annonce l’arrivée d’un nouveau directeur général pour son activité de consulting et IBM Interactive.

Après trente années passées chez Accenture, notamment en tant que responsable France et Benelux de l’activité « Products, c’est Alex Bauer qui pilotera l’ex activité » Global Business Services », lancée officiellement le 14 octobre.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 2 milliards € en 2020, selon le classement KPMG et Syntec Numérique, IBM Consulting est la troisième ESN de France derrière Cap Gemini et Sopra Steria.

En août , on apprenait la nomination de l’ancien patron d’IBM France, Nicolas Sekkaki, à la direction de l’activité applications, données et IA de Kyndryl, l’entreprise issue de la scission des services gérés d’infrastructure d’IBM.

C’est en avril dernier qu’IBM a annoncé sa volonté de céder son activité de services gérés d’infrastructure qui va être rebaptisée Kyndryl. Elle fonctionnera en tant que société indépendante avec des revenus estimés à 19 milliards $ et un effectif mondial de 90 000 personnes pour adresser les entreprises du classement Fortune 100.