IBM va ouvrir un datacenter quantique en Europe

Le groupe IBM rend public son intention d’inaugurer son premier datacenter quantique européen. C’est l’Allemagne, plus précisément Ehningen, qui va accueillir ce centre. Il sera doté de « plusieurs » systèmes équipés de processeurs quantiques de plus de 120 qubits.

Le projet s’inscrit dans le cadre du partenariat initié entre IBM et l’institut allemand de recherche Fraunhofer-Gesellschaft. Les deux parties se connaissent bien. Depuis janvier 2021, la Fraunhofer-Gesellschaft dispose d’un accès exclusif à un ordinateur quantique exploité par IBM sur son site d’Ehningen, dans la région du Bade-Wurtemberg.

Quant au futur datacenter quantique issu de cette alliance, il doit ouvrir ses portes en 2024.

Première région IBM « cloud quantique » d’Europe

Le site d’Ehningen sera une région cloud européenne du Quantum Network d’IBM. Un réseau qui compte 200 membres, dont 60 en Europe, parmi lesquels : la Fraunhofer-Gesellschaft, le CERN et T-Systems. Tous peuvent accéder à des capacités de calcul d’ordinateurs quantiques IBM et provisionner des ressources nécessaires à leurs travaux et missions, via le cloud.

L’ambition affichée par IBM et son écosystème est de soutenir la recherche en exploitant la puissance de l’informatique quantique au plus près du lieu où les données sont créées. Et, par extension, de rassurer sur les enjeux de conformité à la réglementation européenne.

Comment ? En fournissant aux chercheurs et à leur écosystème un environnement d’exécution conteneurisé pour les programmes quantiques via les services Qiskit Runtime. Et ce pour explorer différents cas d’usage, de la science des matériaux à la physique des hautes énergies, en passant par la finance et le développement durable, entre autres.

IBM peaufine ainsi ses alliances avec différents acteurs des secteurs privé et public pour faire progresser sa vision de l’informatique quantique. Il s’agit, par ailleurs, de contribuer à l’édification d’une main d’oeuvre qualifiée pour la mettre en oeuvre.

« Avec le datacenter européen IBM Quantum, le client peut s’assurer que ses données sont traitées uniquement en Europe », explique dans un billet de blog

l’ingénieur Ismael Faro en dit davantage dans un bielle de blog IBM Research :

« Le circuit knitting [Ndlr : la technique qui permet de diviser de grands circuits quantiques en sous-circuits plus petits] et l’accès à nos innovations récentes, tels que les circuits dynamiques, seront toujours disponibles pour l’utilisateur final. Il pourra également exécuter des flux de travail multicloud de différents fournisseurs. Le planificateur multicanal communique avec chacun tout en acheminant les workflows quantiques vers les géographies appropriées. »

Le planificateur multicanal est particulièrement important pour les utilisateurs qui se préoccupent de l’endroit où leurs données sont stockées et traitées. Il marque le début du parcours vers le calcul quantique en tant que service sans état, où la propriété des données reste entre les mains de nos utilisateurs. Avec le centre de données quantiques européen d’IBM, le client peut s’assurer que ses données sont manipulées et traitées exclusivement en Europe.

Le site d’Ehningen abritera ainsi le deuxième data center quantique et la deuxième région « cloud quantique » d’IBM, après Poughkeepsie, dans l’État de New York.

Le pays basque espagnol va-t-il suivre ?