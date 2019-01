IBM et Vodafone s’allient dans le cloud et la 5G pour le marché européen

IBM et Vodafone viennent d’annoncer la création d’une co-entreprise qui s’organisera autour de deux grands axes.

Le premier verra Vodafone payer 480 millions d’euros à IBM pour un contrat de huit ans de fourniture de services cloud et d’hébergement dont bénéficieront tous les clients professionnels de la branche B2B Vodafone Business.

Le deuxième axe de l’accord prévoit que les deux partenaires travaillent de concert à l’élaboration et à la fourniture aux entreprises de solutions dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, le cloud, la 5G , l’Internet des objets et les réseaux définis par logiciel (SDN).

Focus sur le marché européen

“Ensemble, IBM et Vodafone Business aideront les entreprises à éliminer la complexité et les obstacles de leurs choix technologiques et à garantir que les données et les applications circulent librement et en toute sécurité au sein de leur entreprise”, promettent les deux partenaires.