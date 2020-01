IBM : le successeur de Ginni Rometty s’appelle Arvind Krishna

Virginia « Ginni » Rometty aura passé un peu plus de 8 ans à la tête d’IBM.

Le 1er janvier 2012, après une trentaine d’années au sein du groupe, elle avait pris la suite de Samuel Palmisano aux fonctions de présidente et de CEO.

Le 6 avril 2020, elle passera le témoin au duo Arvind Krishna (photo principale) – James Whitehurst.

Le premier, âgé de 57 ans, est dans la maison IBM depuis 1990. Dirigeant actuellement l’activité cloud, il a également à sa charge les entités Security et Research.

Le second (photo ci-contre), né en 1967, est un ancien de Boston Consulting Group et de Delta Airlines. Il a récemment rejoint IBM. L’an dernier en l’occurrence, à la faveur de l’acquisition de Red Hat, dont il est CEO.

Ginni Rometty, 62 ans, quittera IBM fin 2020. D’ici là, elle présidera le conseil d’administration.

Sous son mandat, marqué par une réorientation vers le cloud et les services cognitifs, le cours boursier de Big Blue aura perdu près d’un quart de sa valeur.

Le groupe a néanmoins renoué avec la croissance en 2017, après plus de 7 ans de déclin.

L’année 2017 fut aussi celle du holà sur le télétravail aux États-Unis.

IBM a défini six bureaux « stratégiques » (Atlanta, Géorgie ; Austin, Texas ; Cambridge, Massachusetts ; New York ; Raleigh, Caroline du Nord ; San Francisco, Californie) et prié ses salariés de se relocaliser en conséquence.

En toile de fond, l’ambition – plus ou moins affirmée – de se séparer des « anciens ». Plusieurs employés ont intenté des procès à ce sujet. L’un d’entre eux l’a emporté, pour discrimination sur la base de l’âge.

