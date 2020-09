IBM agrémente OpenShift d’une marketplace

Votre organisation n’a pas d’adresse aux États-Unis ? Il lui faudra attendre pour accéder à Red Hat Marketplace.

Cette place de marché regroupe des applications déployables sur OpenShift. Elle est en ligne depuis quelques semaines. En tout cas pour sa partie « tout public ».

C’est sur l’autre partie que se porte aujourd’hui la communication d’IBM. Elle consiste en une formule « Marketplace Select » payante qui inclut des fonctionnalités spécifiques aux entreprises. Notamment :

Red Hat Marketplace compte actuellement une soixantaine d’applications certifiées, réparties en 12 catégories : stockage, réseau, sécurité, développement, big data, machine learning…

En combinaison avec la console OpenShift, l’interface de la marketplace permet d’installer ces applications dans des clusters qu’on aura associés au préalable. Le pilotage se fait grâce aux données que remonte un agent résidant dans chacun de ces clusters*.

Une jonction est établie avec ServiceNow pour la gestion des tickets directement sur la marketplace.



Illustrations © Red Hat / IBM

