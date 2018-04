Trustchain : IBM applique la blockchain à l’industrie de la joaillerie

IBM et l’industrie de la joaillerie créent une plate-forme de suivi de la chaîne d’approvisionnement. Baptisée TrustChain, elle est basée sur la blockchain HyperLedger Fabric de la Fondation Linux.

L’initiative TrustChain d’IBM vise à faciliter le suivi des diamants et des métaux précieux depuis la mine où ils sont extraits jusqu’au produit final.

De la mine au produit final

A cet effet, Big Blue collabore avec un consortium d’entreprises impliquées dans chaque étape de la chaîne d’approvisionnement.

Tandis qu’Asahi Refining est le raffineur de métaux précieux, Helzberg Diamonds est un détaillant de bijoux outre-Atlantique. LeachGarner est, lui, un fournisseur de métaux précieux et The Richline Group, un fabricant de bijoux mondial. Le processus inclut également une tierce partie avec UL Labs pour la validation.

Chacun d’entre eux effectue un enregistrement partagé sur un registre de blockchain. Celui-ci est transparent, infalsifiable et distribué sur plusieurs ordinateurs.

Jusqu’à présent, l’industrie de la joaillerie s’appuyait sur des certificats, souvent sous forme de papier, afin de montrer qu’un bijou n’était pas une contrefaçon.

Basé sur HyperLedger Fabric

L’initiative TrustChain est basée sur la blockchain HyperLedger Fabric de la Fondation Linux.

La blockchain est parfaitement adaptée pour tracer l’origine des objets de manière transparente et sécurisée.

Concrètement, TrustChain a déjà été utilisé pour suivre six types de bagues de fiançailles en or et en diamant.

Les bijoux ainsi certifiés devraient être accessibles aux consommateurs dans les magasins d’ici la fin de l’année.

Pour rappel, la technologie des registres distribués établit un enregistrement partagé et immuable de toutes les transactions qui ont lieu dans un réseau et permet aux parties autorisées d’accéder à des données fiables en temps réel.

IBM procède de manière similaire avec Walmart dans les chaînes d’approvisionnement alimentaire.

Toutefois, on notera que TrustChain n’est pas la première initiative à appliquer la technologie blockchain à l’industrie de la joaillerie. La start-up Everledger travaille avec des chaînes d’approvisionnement en diamants et a, jusqu’à présent, ajouté plus de 1,6 million de gemmes à son registre.

Le projet TrustChain, cependant, diffère en ce qu’il suit également des pièces d’or et des bijoux finis plutôt que des diamants, précise IBM dans une contribution de blog.

(Crédit photo : DW labs Incorporated / Shutterstock.com)