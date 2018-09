Gestion d’identité biométrique : HID Global s’offre Crossmatch

Le spécialiste de l’identité sécurisée HID Global s’offre les solutions d’authentification et d’identification biométriques de Crossmatch. Un pavé dans la marre de Gemalto ?

Rompu aux opérations de croissance externe, le texan HID Global (une filiale du groupe suédois du contrôle d’accès et des serrures électriques Assa Abloy) a confirmé cette semaine le rachat de Crossmatch opéré auprès du fonds Francisco Partners.

Le montant de l’opération est resté confidentiel.

Crossmatch, une entreprise basée à Palm Beach Gardens (Floride), développe un portefeuille de solutions d’authentification (DigitalPersona) et de gestion d’identité biométriques. Ces solutions matérielles et logicielles sont utilisées par des administrations et des entreprises. Le gouvernement des États-Unis fait partie de ses principaux clients.

L’offre de Crossmatch vient donc avantageusement compléter la gamme étendue de solutions d’authentification et identification sécurisées de HID Global.

Biométrie et applications critiques

« L’acquisition de Crossmatch permettra à HID de conforter sa position de chef de file du marché de l’identité sécurisée », a déclaré Stefan Widing, vice-président de Assa Abloy et dirigeant de HID Global, cité dans un communiqué. Il s’agit, par ailleurs, « de concrétiser les promesses attendues de la biométrie intégrée aux applications d’identité critiques ».

Crossmatch, qui emploie actuellement quelque 275 collaborateurs aux États-Unis (Floride, Silicon Valley, Washington DC…) et à l’international (Prague, Taïwan…), rejoint une multinationale dotée d’un réseau étendue de partenaires commerciaux, France incluse.

L’entreprise fait face à de solides concurrents, dont le groupe franco-néerlandais Gemalto.

(crédit photo © shutterstock)