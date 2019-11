Ignite 2019 : Microsoft pousse l’administration en mode cloud

Ne dites plus « Desktop App Assure », mais simplement « App Assure ».

En plus de renommer son service de résolution des problèmes de compatibilité applicative, Microsoft en étend la disponibilité à Windows Virtual Desktop.

Le « nouvel Edge » (sur base Chromium) sera également pris en charge à sa disponibilité générale, prévue le 15 janvier 2020*. Objectif : aider à porter des applications qui fonctionnent sur la version « traditionnelle » du navigateur, ainsi que sur Chrome et sur Internet Explorer 11.

La conférence Ignite, ouverte ce 4 novembre à Orlando (Floride), a donné lieu à d’autres annonces à destination des administrateurs de parcs informatiques. Notamment la création de la marque Endpoint Manager.

Microsoft réunit sous cette ombrelle l’ensemble de ses outils d’administration. À commencer par : Configuration Manager et Intune.

En toile de fond, la convergence affirmée de ces deux outils à travers le concept de « cogestion ».

Cette dernière tire parti de la couche MDM intégrée à Windows 10. Elle permet de joindre un déploiement de ConfigMgr au cloud Microsoft et de basculer vers Intune la gestion de tout ou partie des charges de travail. Avec, à la clé, des fonctionnalités additionnelles comme le provisionnement avec Windows Autopilot.

Dans le jargon Microsoft, la cogestion diffère de la coexistence ; en d’autres termes, l’utilisation de ConfigMgr avec des MDM tiers.

À noter également pour les admins :

* Le « nouvel Edge » vient de passer en release candidate sur Windows et Mac. En parallèle, Microsoft lance un programme visant à développer des connecteurs pour intégrer des applications tierces dans son outil de recherche universelle. Il est question de proposer une centaine de ces connecteurs au 1er semestre 2020.

