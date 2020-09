Ignite 2020 : Microsoft courtise les entreprises avec Edge

Edge sur Linux ? C’est pour octobre. Microsoft l’a annoncé au premier jour de sa conférence Ignite.

Autre nouveauté prévue pour octobre : la prise en charge de Microsoft Endpoint DLP.

Il s’agit d’une solution de protection contre la fuite de données (cloud, presse-papiers, impression, périphériques USB…). Elle s’inscrit dans l’offre Microsoft 365 E5. Et ne requiert pas d’agent, plugin ou autre connecteur, au contraire de la Protection des informations Windows (ex-Protection des données d’entreprise). On s’assurera toutefois de disposer au minimum d’Edge 85 et de Windows 10 1809.



Pas de date, sinon la promesse d’une disponibilité « bientôt », pour la gestion cloud du mode Entreprise. Elle offrira une alternative aux fichiers XML locaux pour lister les sites qui doivent s’ouvrir dans ce mode de compatibilité basé sur Internet Explorer 11.

Microsoft en profite pour rappeler que la web app Teams ne sera plus compatible avec IE 11 à partir de fin novembre. Et qu’il en sera de même à compter d’août 2021 pour le reste des services Microsoft 365.

Autre fonctionnalité sur les rails : l’intégration de la fonction App Configuration. Dépendante d’Intune, elle doit permettre, grâce aux profils Azure Active Directory, de gérer uniquement Edge et non l’ensemble de l’appareil sur lequel est installé le navigateur. En ligne de mire, les scénarios BYOD.



Intégration effective, en revanche, pour l’option de rollback. Elle est censée faciliter le retour vers une ancienne version d’Edge. Et convaincre ainsi les admins d’activer les mises à jour automatiques. La vidéo ci-dessous laisse entrevoir les enjeux, notamment de conservation des données et des paramètres des utilisateurs.

On notera également, sur la partie Microsoft Search :

Quant au tableau de bord Microsoft 365 qu’on peut choisir d’afficher sur les nouveaux onglets, on pourra bientôt le personnaliser avec des actualités de l’entreprise et de son secteur d’activité.

