Cybersécurité : Iliad contrôle ITrust, Free Pro lance Cyber XPR

« Une entreprise française sur deux a été ciblée par une cyberattaque au cours des 12 derniers mois. Et la moitié des PME ciblées ont disparu 18 mois après une cyberattaque », a relevé lors d’un point presse Thomas Reynaud, directeur général du Groupe Iliad.

Il est grand temps que la cybersécurité se « démocratise », a-t-il ajouté. Partant de ce postulat, le groupe français a annoncé mardi 4 mars une prise de participation de 55% dans l’entreprise de cybersécurité ITrust. Le montant de la transaction est resté confidentiel.

A la fois éditeur de logiciels (Ikare, Reveelium) et société de services (conseil, audit, RedTeam, MSSP), l’entreprise toulousaine a été fondée en 2007. ITrust propose au marché une offre logicielle de sécurité propriétaire basée sur l’intelligence artificielle (IA) et labélisée par l’ANSSI.

ITrust revendique plus de 400 clients, dont 6 sociétés du CAC 40, une cinquantaine d’établissements hospitaliers, ainsi que le ministère des armées, l’OSAC (Organisme pour la sécurité de l’aviation civile) ou encore le conseil départemental de l’Hérault.

La société présidée et fondée par Jean-Nicolas Piotrowski revendique « 40% de croissance » et « 4 millions d’euros de chiffre d’affaires logiciel récurrent »*. ITrust emploie « 80 collaborateurs à Toulouse et Paris, dont des dizaines de développeurs et de data scientists ».

Grâce à cette acquisition, l’opérateur et gestionnaire de flotte mobile Free Pro, filiale B2B d’Iliad, peut proposer une offre de cybersécurité à l’ensemble de ses clients entreprise.

Free Pro Cyber XPR : du SOC « clé en main »

« La plateforme Cyber XPR est la seule solution propriétaire en matière de cybersécurité à être souveraine à 100% sur le marché », a déclaré Denis Planat, directeur général de Free Pro. « Développée en France en collaboration avec les principaux laboratoires de recherche du pays, la technologie ITrust est […] une alternative crédible aux solutions de cybersécurité de groupes américains tels que Microsoft, IBM ou Splunk », a ajouté le dirigeant.

Par solution « souveraine », il faut entendre, une offre « opérée en France par un acteur aux capitaux français » avec un hébergement des données dans les datacenters de Free Pro.

Denis Planat précise l’ambition :

« Tous nos clients, de la petite entreprise ou collectivité à la plus grande organisation doivent pouvoir disposer avec Free Pro d’une solution de cybersécurité adaptée à leurs besoins. »

Protéger les PME et les grands comptes

Deux offres sont disponibles :

Cyber XPR pour les grands groupes. Elle inclut les 5 modules de cybersécurité suivants :

– SOC (centre opérationnel de sécurité)

– SIEM UEBA d’analyse comportementale (3 moteurs de détection et corrélation)

– Scan de vulnérabilité en mode préventif

– EDR (protection des postes de travail et serveurs)

– Services (audit d’intrusion, gestion de crise)

Les experts cyber de ITrust sont disponibles 24/7 pour prendre le relais jusqu’à la résolution d’incidents chez les grands comptes, ont indiqué les parties prenantes.

Cyber XPR PME, de son côté, est la déclinaison « clé en main » de l’offre pour les entreprises jusqu’à 100 salariés qui ne disposent pas de ressources internes dédiées en cybersécurité.

La promesse ? Un déploiement « en moins d’une semaine » et une tarification « adaptée ».

Elle est forfaitisée pour les grandes comptes. Quant au coût pour une TPE-PME, il est de 60 € par mois pour protéger 5 postes et de 400 € par mois pour en sécuriser 20, par exemple.

En regroupant des compétences d’ITrust et Free Pro, ce sont « 150 experts cyber » au total qui soutiendront les développements et la commercialisation de Cyber XPR.

On note, par ailleurs, que l’équipe dirigeante d’ITrust reste en poste et continue de travailler avec son écosystème de partenaires technologiques et de distribution, des ESN entre autres.

* abonnement logiciel annuel.