Apple a mis à jour son site Internet pour dévoiler sa gamme d’iMac Pro, dont les premiers modèles pourront être commandés à compter de demain, jeudi 14 décembre prochain.

Il s’agira du premier iMac décliné avec des variantes de processeurs Intel à 8, 10 et 18 coeurs. On parle là des processeurs Intel Xeon-W annoncés à l’été dernier, basés sur l’architecture Skylake-SP et déclinés en 8, 10, 14 et 18 coeurs (et désormais plus en 12 et 16 coeurs proposés dans la gamme précédente). De quoi en faire le Mac le plus puissant d’Apple.

La firme de Cupertino pourrait également créer la surprise avec une mouture avec CPU à 14 coeurs, même si rien ne l’indique sur son site.

En configuration de base, la machine sera équipée de 32 Go de mémoire vive DDR4 ECC (Error-Correcting Code) cadencée à 2666 MHz (avec possibilité d’opter pour 64 Go ou 128 Go). Concernant la mémoire de masse, l’iMac Pro pourra compter sur un SSD d’une capacité de 1 To (avec options à 2 To et 4 To).

56 ou 64 GPU

Apple a également mis l’accent sur l’aspect graphique avec le choix de la carte graphique AMD Radeon Vega Pro avec GPU Vega 10, avec au choix une mouture à 56 processeurs graphiques et 8 Go de mémoire VRAM HBM2, ou bien 64 processeurs graphiques et 16 Go.

Avec une telle puissance graphique, la part belle peut dès lors être faite à l’affichage avec un écran de 27 pouces défini en 5K (5120 par 2880 pixels), avec une luminosité de 500 nits.

L’utilisateur pourra connecter simultanément deux autres moniteurs 5K, ou bien 4 écrans 4K UHD (3840 par 2160 pixels) ou encore 4 écrans 4K (4096 par 2304 pixels).

Côté interfaces entrées sorties, l’ordinateur dispose de 4 ports Thunderbolt 3 (USB-C), de 4 ports USB 3, d’un emplacement pour carte mémoire SDXC et d’un port 10 Gb Ethernet.

Les supports du Wi-Fi 802.11ac et du Bluetooth 4.2 (pas 5) sont aussi de mise.

Si aucun tarif n’a encore été officiellement dévoilé, le ticket d’entrée serait de 4999 dollars pour la mouture avec CPU Xeon à 8 coeurs et les options de base.

Crédit photo : @Apple