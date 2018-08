Impression : HP s’offre le fournisseur de services gérés Apogee

Les réductions d’effectifs n’empêchent pas HP de poursuivre ses emplettes.

La référence américaine des ordinateurs personnels et des systèmes d’impression a confirmé mercredi 1er août acquérir Apogee Corporation. Jusqu’ici le principal prestataire indépendant de services gérés d’impression multi-fournisseurs en Europe.

La transaction valorise l’entreprise bitannique 380 millions de livres sterling (soit 427 M€ ou 497 M$). Elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie d’expansion plus vaste. En 2016, par exemple, HP a aquis l’activité impression de Samsung pour plus de 1 milliard de dollars…

Avec Apogee, HP ambitionne de renforcer ses services gérés d’impression (Managed Print Services, MSP) et de conforter sa marque dans les copieurs A3 de nouvelle génération.

Apogee filiale « indépendante » d’HP

Apogee Corporation emploie 1000 collaborateurs. L’entreprise a réalisé 273 millions de dollars de chiffre d’affaires en 2017. Mais, pour le moment, elle ne réalise qu’une petite partie de son activité d’impression gérée avec HP, rapporte CRN.

Actuellement, Apogee gère une base installée de dizaines de milliers d’imprimantes et de copieurs. La société a des contrats de longue date impliquant de grands fournisseurs dont Xerox, Canon, Konica Minolta et Kyocera, en plus de HP. Des contrats qu’elle continuera à honorer, a déclaré le groupe. Il reste à savoir comment va réagir la concurrence.

Comment rassurer ? Apogee aura « la même relation commerciale » avec HP que n’importe quel autre « partenaire premium du groupe », a déclaré le groupe américain. Avec un accès aux mêmes outils et programmes partenaires, a insisté la firme.

En fait, a expliqué à CRN Enrique Lores (en photo ci-contre), président imagerie et impression chez HP, grâce à l’acquisition d’Apogee en Europe, le groupe peut accélérer sa connaissance du marché des solutions et services d’impression gérés par contrat.

Et ce pour stimuler son écosystème de distribution. Par ce biais, HP réalise l’essentiel de ses revenus.

Une fois le rachat finalisé d’ici la fin 2018, Apogee sera gérée en tant que « filiale indépendante de HP ». Avec un conseil d’administration composé de dirigeants des deux sociétés.

