Informatique hybride : HPE dévoile sa plateforme GreenLake Central

Lors de l’événement HPE Discover Munich, le groupe IT américain a annoncé la disponibilité prochaine de HPE GreenLake Central.

La plateforme logicielle vient compléter la gamme HPE GreenLake de services et solutions de gestion d’infrastructure et de charges de travail à la demande.

GreenLake Central fournit aux entreprises une console de gestion et de contrôle du parc informatique et des coûts à travers les clouds publics (AWS, Microsoft Azure…) et privés, le datacenter et les charges de travail en périphérie (edge) du réseau. L’offre inclut des fonctionnalités d’orchestration et d’automatisation, ainsi que des indicateurs clés de performance (KPI).

Vers le « tout en tant que service »

HPE indique que sa plateforme adresse différents profils, dont les DSI, les DAF, les services juridiques en charge de la confirmité, les développeurs et les utilisateurs métiers. « HPE GreenLake Central est une plateforme qui change la donne de l’informatique hybride », a déclaré Antonio Neri, président et CEO de Hewlett Packard Enterprise.

Grâce à cette GreenLake Central, « le DSI peut agir en tant que courtier de services stratégiques » et chaque utilisateur peut gérer son organisation depuis une console unique. De grands comptes testent actuellement la solution publiée en version bêta.

En outre, HPE ambitionne de migrer 20% à 30% de sa base de clients Greenlake vers cette offre d’ici début février 2020, a relevé ZDNet. La démarche s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à fournir d’ici 2022 l’ensemble de ses solutions « as-a-service ».

La disponibilité de l’offre pour tous les clients de HPE GreenLake est annoncée pour la fin du premier trimestre 2020.

(crédit photo © HPE)