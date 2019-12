Informatique quantique : AWS emboîte le pas à Microsoft

La réponse d’AWS à Microsoft sur le terrain de l’informatique quantique n’aura pas tardé à intervenir.

Microsoft avait annoncé, début novembre, l’offre Azure Quantum. Elle donne accès aux ordinateurs quantiques de trois partenaires américains : Honeywell, IonQ et QCI.

Autre casting chez AWS avec l’offre Bracket*, officialisée dans le cadre de la conférence re:Invent. Également associée à IonQ, la branche cloud d’Amazon a par ailleurs fait appel à D-Wave et à Rigetti Computing.

Disponible en preview comme Azure Quantum, Amazon Bracket donne accès à un catalogue d’algorithmes quantiques « prêts à l’emploi ».

Elle permet aussi d’en développer, puis de les tester sur des simulateurs logiciels avant de les exécuter sur les architectures des trois partenaires.

Celles d’IonQ (à base d’ions pilotés par laser) et de Rigetti Computing (circuits supraconducteurs) ont une vocation plus généraliste que celle de D-Wave (recuit quantique), destinée davantage à l’optimisation combinatoire.

Amazon Bracket offre la possibilité de développer des algorithmes hybrides. Ce au sens où ils reposent en partie sur des ressources de calcul « classiques ». On peut les exécuter comme une seule tâche où gérer soi-même la partie « classique ».

AWS y associe une activité de conseil à travers le Quantum Solutions Lab. Et affirme, sans plus de détails, travailler sur son propre processeur quantique. Son point d’ancrage : un centre de recherche situé à proximité du California Institute of Technology. Microsoft a, pour sa part, un laboratoire à l’université de Sydney.

Des principaux fournisseurs américains de cloud public, IBM avait été le premier à proposer de l’informatique quantique « as a service » (à base de circuits supraconducteurs). C’était en mai 2016.

* L’offre tire son nom de la notation bra-ket, destinée à faciliter l’écriture des équations de la mécanique quantique.

Logo © AWS

