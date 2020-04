Informatique quantique : IBM lance son Quantum Challenge

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

IBM s’apprête à lancer un défi quantique (quantum challenge) d’envergure mondiale. Tous ceux qui souhaitent tester leurs compétences en programmation quantique peuvent participer.

Ils devront résoudre quatre exercices de programmation quantique en quatre jours.

Le défi débutera le 4 mai 2020, soit quatre ans après le lancement par Big Blue du premier ordinateur quantique qui pouvait être programmé dans le cloud.

« Que vous soyez déjà membre de la communauté [quantique] ou que ce défi soit votre première expérience, ces quatre exercices amélioreront votre compréhension des circuits quantiques », a déclaré dans un billet de blog Jay Gambetta, associé et vice-président Quantum Computing chez IBM.

Le groupe IT américain dit fournir les badges numériques permettant d’attester des compétences mises à l’épreuvre. IBM veut aussi conforte son soutien de la Python Software Foundation.

« L’avenir du quantique réside dans le logiciel open source et l’accès à un véritable matériel quantique – continuons de le construire ensemble », a ajouté le groupe sur le site dédié.

Le Quantum Challenge d’IBM sera ouvert lundi 4 mai à 09:00 du matin EDT (heure avancée de l’Est). Il se terminera vendredi 8 mai au matin à 08:59 EDT.

Une opération qui doit permettre au groupe de conforter ses soutiens dans l’informatique quantique.

Four days. Four exercises. One Challenge.

Join the IBM Quantum Challenge on May 4 to learn more about quantum circuits, the building blocks of quantum computation. https://t.co/BNF8YV9Nnf pic.twitter.com/UiA11zNvyg

— IBM Research (@IBMResearch) April 27, 2020