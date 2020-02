Informatique quantique : Intel détaille son approche Horse Ridge

Il y a quelques semaines, Intel dévoilait, sous le nom Horse Ridge, une puce de contrôle cryogénique destinée à favoriser la mise à l’échelle des systèmes quantiques.

À l’occasion de la Solid-State Circuits Conference, organisée du 16 au 20 février à San Francisco*, le groupe américain a fait le point sur l’avancée de ses travaux, menés avec QuTech (partenariat entre deux organismes de recherche néerlandais).

Gravée en 22 nm pour un format de 4 x 4 mm, Horse Ridge doit permettre de manipuler l’état de qubits grâce à des ondes magnétiques.

Le système RF intégré à cet effet gère quatre canaux.

Chaque canal utilise le multiplexage de fréquences pour contrôler jusqu’à 32 qubits, avec une précision de 200 Hz. Un mécanisme de correction de phase est implémenté pour éviter les interférences. entre qubits. Intel annonce une fiabilité de 99,9 %.

En l’état, Horse Ridge couvre une gamme de fréquences (2 à 20 GHz) telle qu’il lui est possible de contrôler aussi bien des qubits supraconducteurs que des qubits à spin d’électrons.

Les premiers fonctionnent à quelques millikelvins, juste au-dessus du zéro absolu.

Les seconds occupent moins d’espace et sont censés offrir une meilleure cohérence. Ils peuvent par ailleurs opérer à une température plus élevée (jusqu’à 1 °K). Ce qui laisse espérer à Intel de pouvoir fournir, à terme, une solution « unifiée » associant des qubits et un mécanisme de contrôle ♫ miniaturisé » par rapport aux solutiosn actuelles.

* L’édition 2019 avait donné lieu à la présentation d’un autre prototype de puce, par des chercheurs de Google et de l’université du Massachusetts. Intel la prend en référence pour illustrer les capacités de Horse Ridge (voir ci-dessous).

Illustrations © Intel

