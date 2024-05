Informatique quantique : Pasqal vend un premier ordinateur en Arabie Saoudite

« Ce n’est pas simplement un ordinateur quantique; ce sera l’outil le plus puissant déployé pour des usages industriels, ouvrant une nouvelle ère d’innovation pour les entreprises et la société.» se félicite Georges-Olivier Reymond CEO et co-fondateur de Pasqal.

Et c’est en Arabie Saoudite que ce déploiement aura lieu, plus exactement chez Aramco, la compagnie pétrolière nationale. Selon l’accord, Pasqal installera, maintiendra et exploitera un ordinateur quantique de 200 qubits, dont le déploiement est prévu pour la seconde moitié de 2025.

Aucune donnée financière n’est communiquée sur cette opération.

« Depuis le lancement de Pasqal en 2019, nous avons orienté nos efforts vers des algorithmes

d’informatique quantique concrets, immédiatement applicables aux cas d’utilisation des clients.

Grâce à cet accord, nous serons à l’avant-garde de l’accélération de l’adoption commerciale de cette technologie transformatrice en Arabie Saoudite.» poursuit Georges-Olivier Reymond.

La compagnie pétrolière saoudienne avait fait son entrée au capitalm de Pasqal début 2023 à l’occasion d’une levée de fonds ( série B) de 100 millions € menée par le fonds singapourien Temasek. L’ entité Wa’ed Ventures, un fonds détenu par Aramaco y avait participé pour un montant inconnu.

« L’informatique quantique peut être utilisée pour relever un large éventail de défis en amont, au milieu et en aval de l’industrie pétrolière et gazière, notamment l’optimisation et la gestion des réseaux, la génération de réseaux de réaction et la programmation linéaire des raffineries. La collaboration explorera également les applications potentielles de l’informatique quantique et de l’intelligence artificielle dans ces domaines..» relevait la presse saoudienne à cette occasion.