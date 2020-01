Infrastructure : le cloud gagne – doucement – du terrain

Serveurs, stockage, réseau… Le cloud est encore loin d’absorber tous les investissements en infrastructure, mais il gagne du terrain.

Les données d’IDC pour le 3e trimestre 2019 l’illustrent.

Sur cette période, les ventes de solutions à destination des environnements cloud ont dégagé 16,8 milliards de dollars (- 1,8 % d’une année sur l’autre). Soit 53,4 % des revenus globaux d’infrastructure.

Dans le même laps de temps, les ventes à destination des infrastructures IT « traditionnelles » ont reculé de 7,7 %. Dans l’historique des relevés d’IDC, ce n’est que la deuxième fois – après le 3e trimestre 2018 – qu’elles sont en proportion minoritaire (46,6 % des revenus globaux).

La bascule sur une année pleine devrait intervenir en 2020. Il faudrait attendre 2023 pour voir la part de marché du cloud approcher des 60 %.

En repli depuis le début de l’année, les ventes à destination du cloud public le sont restrées sur le 3e trimestre 2019 : – 3,7 %, à 11,9 milliards de dollars.

À l’inverse, les ventes à destination du cloud privé ont progressé (+ 3,2 %), avoisinant les 5 milliards de dollars.

Même tendance sur l’ensemble de l’année : – 3,3 % pour le cloud public (44 milliards de dollars) et + 7,2 % pour le cloud privé (21,4 milliards).

À 65,4 milliards de dollars, les revenus globaux associés au cloud seraient stables d’une année sur l’autre. Quoique en retrait (- 3,1 %/an), le calcul en reste la locomotive, devant le stockage (+ 0,8 %) et le réseau (+ 11,2 %).

Malgré des revenus en baisse (- 2,6 %, à 2,616 milliards de dollars), Dell Technologies a conservé la 1re place dans le classement des fournisseurs au 3e trimestre.

La joint-venture HPE / New H3C reste au deuxième rang, avec 1,846 milliard de dollars de revenus (+ 8 %). Suivent :

Photo d’illustration © Jemimus via Visualhunt.com / CC BY)

