Infrastructure cloud : un ralentissement modéré des investissements

Après six trimestres consécutifs de croissance, les investissements des entreprises dans le cloud d’infrastructure sont en repli, a relevé IDC.

Au deuxième trimestre 2021, les dépenses en produits de calcul et de stockage pour l’infrastructure cloud ont reculé de 2,4% en glissement annuel à 16,8 milliards de dollars.

Certes, les investissements dans l’infrastructure dédiée pour le cloud ont augmenté de 7,8% à 4,9 milliards $, dont 46,5% déployés sur le site des clients. Mais les dépenses en infrastructure cloud partagée ont baissé de 6,1% par rapport au T2 2020, à 11,9 milliards $.

Ici, la relative faiblesse de la demande émanant d’acheteurs hyperscalers, les fournisseurs de services cloud public, intervient un an après une période d’investissements records pour accompagner la bascule massive vers le cloud et le travail à distance.

Informatique hybride

Du côté des fournisseurs de produits d’infrastructure, les principaux vendeurs ont obtenu des résultats variés. Si Dell Technologies, HPE et Lenovo ont augmenté leurs ventes de produits d’infrastructure cloud au T2 2021, les ventes d’Inspur et de Huawei sont en repli par rapport au T2 2020.

Qu’en est-il des investissements dans l’infrastructure classique, non cloud ?

Ceux-ci ont augmenté de 3,4% au deuxième trimestre 2021 par rapport à la même période l’an dernier à 13,4 milliards $, selon la société d’études. IDC s’attend, malgré tout, à ce que l’investissement dans les environnements cloud soit bien supérieur à ceux dans le non-cloud pour l’ensemble de l’année 2021.

En outre, IDC prévoit que les dépenses en infrastructure cloud augmente de 12% à 74,3 milliards $ cette année. Quant aux investissements dans les infrastructures non cloud, après deux années de baisse, ils devraient croître de 2,7% à 58,9 milliards $.

À plus long terme, IDC s’attend à ce que les dépenses en infrastructure cloud de calcul et de stockage progressent en moyenne de 12,4% par an pour atteindre les 118,8 milliards $ en 2025. Le segment cloud représenterait alors 67,3% du total des investissements dans ce domaine.