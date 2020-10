Infrastructure IT : hors du cloud, point de salut

La hausse des ventes de produits d’infrastructure pour le cloud se confirme, a relevé IDC.

Au deuxième trimestre 2020, les ventes mondiales de serveurs, systèmes de stockage et commutateurs Ethernet pour les environnements cloud (public et privé) ont franchi les 19 milliards de dollars. Un chiffre en croissance de 34,4% par rapport au T2 2019.

IDC constate que des ajustements ont été opérés à l’échelle mondiale pour maintenir l’activité et migrer davantage de charges de travail dans le cloud. Ce mouvement a stimulé la demande émanant d’acheteurs hyperscalers, les fournisseurs de services cloud public.

En conséquence, les ventes de produits d’infrastructure de cloud public ont augmenté de 47,8% à 14,1 milliards de dollars. Ainsi, les investissements dans l’infrastructure informatique de cloud public ont dépassé pour la première fois ceux du non cloud.

Quant aux dépenses en infrastructure de cloud privé, elles ont augmenté de 7% à 5 milliards de dollars. Le cloud privé sur site représentant 64,1% de ce montant.

Les investissements dans les produits d’infrastructure non-cloud ont reculé de 8,7% au deuxième trimestre par rapport à la même période l’an dernier, a relevé la société d’études.

La bascule vers le cloud se poursuit. Pour l’ensemble de l’année 2020, le cabinet IDC prévoit dorénavant que le cloud représente 54,8% des dépenses mondiales d’infrastructure.

Du côté des vendeurs de l’infra cloud, Dell Technologies, HPE, Inspur (dont la part a presque doublé au T2 2020), Lenovo et Cisco forment le Top 5 mondial.

La part de marché des ODM (Original Design Manufacturers) a augmenté de 6 points.

(crédit photo © Shutterstock)

