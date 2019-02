Infrastructure IT : les fournisseurs de services cloud dopent le marché

Les dépenses IT des fournisseurs de services cloud, managés ou de communication augmenteront en moyenne de 6% par an d’ici 2022, selon IDC.

Les achats des fournisseurs de services contribuent largement à la dynamique du marché des technologies de l’information et des communications (TIC).

Ils ont été à l’origine de 44% des dépenses mondiales en technologies d’infrastructure (serveurs, systèmes de stockage, logiciels et équipements réseau) l’an dernier, rapporte le cabinet International Data Corporation (IDC).

Malgré une moindre dynamique prévue de leurs investissements d’ici à 2022, ces acteurs économiques devraient tout de même représenter une part croissante des ventes réalisées auprès des équipementiers, des éditeurs et fournisseurs de solutions du marché.

Ainsi, les dépenses en technologies de l’information des fournisseurs de services (cloud, managés ou de communication) dans le monde pourraient croître en moyenne de 6% par an pour atteindre 426 milliards de dollars en 2022, selon les prévisions d’IDC.

Dans le détail, les opérateurs de services de communication devraient encore dépenser le plus (254 Md$ de dépenses prévues en 2022).

Mais ce sont les investissements IT des fournisseurs de services cloud et numériques qui devraient afficher le croissance la plus élevée (+9% à 105 Md$).

Quant à la dépense technologique des fournisseurs de services gérés et d’hébergement informatique en colocation, elle pourrait croître de 7% en moyenne pour atteindre 67 Md$ en 2022. (source : Worldwide Black Book Service Provider Edition – IDC).

Migrations cloud

Le marché bascule d’une gestion informatique sur site (on-premise) au modèle « as-a-service », constate IDC. L’augmentation de la part des fournisseurs de services dans les achats de produits d’infrastructure par rapport aux utilisateurs finaux en entreprise est ainsi bien réelle à l’échelle mondiale. Mais « les dépenses et la croissance de la contribution des fournisseurs de services varient considérablement d’une région à l’autre », a déclaré Stephen Minton, vice-président du groupe Customer Insights & Analysis d’IDC.

En Europe de l’Ouest, par exemple, les fournisseurs cloud et numériques ne représentent « que » 12% des dépenses d’infrastructure IT. Cette proportion devrait peu évoluer d’ici 2022. Malgré une croissance attendue à 6% par an des investissements dans ce domaine.

Aux États-Unis, où siègent AWS, Microsoft, Google, IBM et bien d’autres poids lourds du secteur, la situation est bien différente. Les fournisseurs cloud et numériques contribuant à hauteur de 43% aux achats de technologies d’infrastructure.

Ce taux devrait même atteindre 47% en 2022 (+8,5% de croissance en moyenne par an)…