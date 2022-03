Ingénieur informatique : 190 000 postes à pourvoir d’ici 2030

Selon France Stratégie et la Dares, le métier d’ingénieur informatique recruterait le plus d’ici 2030. Risque-t-on une pénurie de main-d’œuvre ?

L’étude prospective des métiers, coréalisée par France Stratégie et la Dares, vise à guider les politiques publiques et à anticiper les évolutions de main d’oeuvre par secteur. Sans grande surprise, l’informatique se positionnerait parmi les 10 secteurs les plus dynamiques du marché de l’emploi sur la décennie en cours.

Aussi, les effectifs dans les activités informatiques et services d’information augmenteraient de 174 000 postes entre 2019 et 2030, soit une croissance de 6%, sur la période.

Sous l’angle des métiers, ce sont les ingénieurs en informatique qui devraient bénéficier de la plus forte croissance de l’offre.

115 000 créations nettes et 75 000 départs prévus

L’ingénieur en informatique fait partie de « ces métiers, relativement jeunes, qui conjugueraient un fort dynamisme de l’emploi et de faibles départs en fin de carrière, les postes nouvellement créés représentant au moins la moitié des postes à pourvoir », expliquent les auteurs du rapport.

Au total, entre 2019 et 2030, selon le scénario de référence de la statistique publique (ni le plus optimiste, ni le moins favorable), 190 000 postes d’ingénieurs en informatique seraient à pourvoir, en France métropolitaine.

Parmi ces 190 000 postes, 75 000 seraient restés vacants après des départs en retraite. 115 000 seraient des créations nettes d’emplois (+26% par rapport à 2019).

Il y a peu de place pour les autodidactes ici. A horizon 2030, les postes d’ingénieurs en informatique seraient occupés à 96% par des diplômés du supérieur. Les jeunes entrants combleraient « plus des trois quarts des besoins de recrutement » de la période.

Des difficultés de recrutement persisteraient, cependant, la demande de profils qualifiés surpassant l’offre exprimée par les entreprises. Selon le rapport, le « léger déficit de main-d’œuvre » devrait persister, étant donné la « dynamique très forte d’emploi » sur ce métier.

Selon un autre rapport (WebEngineering) portant sur les embauches d’ingénieurs en France, les offres étudiées fin 2021 s’adressaient essentiellement aux jeunes diplômés et professionnels dotés de 1 à 3 ans d »expérience. Et, dans une moindre mesure, à certains profils très expérimentés (plus de 15 ans dans la profession). Dans ces deux cas, la demande émanant des entreprises surpassant l’offre de candidats disponibles. En revanche, pour les profils qui disposent de 3 à 15 ans d’expérience, la tendance s’inverse.

* Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques.