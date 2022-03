Ingénieur logiciel : le travail à distance dope l’activité

L’hybridation du travail et la compétition que se livrent les entreprises orientent à la hausse les salaires et les attentes des ingénieurs logiciels.

Les entreprises sont en concurrence pour recruter et retenir des profils techniques qui bénéficient du quasi plein emploi. Les tensions de recrutement orientent à la hausse les rémunérations et les aspirations des ingénieurs logiciels.

C’est en tout cas le point de vue mis en exergue dans le rapport* « 2022 State of Software Engineers » livré par la plateforme de mise en relation Hired.

Globalement, les développeurs et les ingénieurs logiciels inscrits sur la plateforme ont reçu deux fois plus de propositions d’entretien en 2021 qu’en 2020. Les développeurs full stack et backend étant les plus demandés.

Aussi, sous l’angle des langages de programmation, les profils qui maîtrisent Go, Ruby on Rails et Scala ont reçu près de 2 fois plus de propositions d’entretien sur Hired par rapport à la moyenne des profils étudiés.

Par ailleurs, les profils techniques ouverts au travail à distance ont reçu 20% de requêtes en plus que ceux qui font l’impasse sur cette option. En outre, la généralisation du télétravail élargit encore les perspectives de professionnels des technologies les plus demandés du marché.

Des salaires en hausse

Sur le plan des salaires, les Etats-Unis proposent encore les rémunérations les plus élevées aux développeurs. La région de la baie de San Francisco proposant le salaire annuel moyen le plus élevé pour des postes locaux et distants.

Aussi, les ingénieurs logiciels qui s’activent dans la sécurité cyber perçoivent les rémunérations les plus élevées (165 505 $ de salaire annuel moyen, +7,59% en un an).

En France, la situation est plus contrastée. Selon une récente enquête de CodinGame et CoderPad, le salaire annuel moyen des développeurs est de 47 617 $ (plus de 43 200 €).

Hors de la rémunération, des projets et des perspectives d’évolution, la fléxibilité horaire, l’équipe et le management sont d’autres critères à ne pas négliger.

*Le rapport est basé sur les données propriétaires de Hired. Plus de 366 000 interactions effectuées via la plateforme entre entreprises et ingénieurs logiciels ont été étudiées de janvier 2020 à décembre 2021. En parallèle, plus de 2000 ingénieurs logiciels inscrits sur Hired ont répondu à un sondage.

(crédit photo via pexels)