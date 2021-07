Distribution IT : Ingram Micro repasse sous pavillon américain

La société californienne de capital-investissement Platinum Equity a confirmé finaliser le rachat pour 7,2 milliards de dollars d’Ingram Micro auprès de HNA Technology Co.

La filiale du conglomérat chinois HNA Group avait elle-même déboursé 6 milliards de dollars en 2016 pour acquérir le premier distributeur IT mondial, avant d’envisager une cession dès 2018 pour réduire sa dette. Après des pourparlers dans un climat de tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, c’est finalement Platinum Equity qui l’a emporté en décembre dernier. Jacob Kotzubei, associé du fonds américain, s’en est félicité.

Pour Platinum, l’acquisition du distributeur basé à Irvine (Californie) est « l’aboutissement de plus d’une décennie d’investissement dans le secteur des technologies et la distribution informatique », a-t-il déclaré par voie de communiqué. Pour Ingram Micro, ce changement de partenaire financier basé aux États-Unis est la reconnaissance de sa capacité à innover et croître à l’heure où les priorités informatiques des entreprises évoluent.

Distribution, logistique et cloud

« En plus de ses activités phares de distribution, Ingram a développé de solides capacités dans les services logistiques, les solutions cloud et le cloud hybride », a expliqué Matt Louie, directeur général de Platinum Equity. Et d’ajouter :

« L’entreprise a développé ces activités méthodiquement, grâce à une combinaison d’investissements, entre croissance organique et acquisitions. Nous voulons accélérer ces efforts et visons une trajectoire de croissance encore plus élevée » pour Ingram Micro.

Alain Monié, son CEO, continue de diriger la multinationale, dont le rachat par Platinum Equity intervient moins de quatre mois après l’annonce de la fusion à venir entre deux concurrents d’Ingram Micro, Synnex et Tech Data.

