Innovation : IT et Métiers, une relation à conforter

Que pensez-vous du pilotage d’initiatives numériques et de l’innovation au sein de votre entreprise ? C’est la question posée à 1739 décideurs métiers dans le cadre d’une enquête internationale* promue par MuleSoft (spécialiste des API acquis par Salesforce en 2018).

68% se disent « très » ou « assez » impliqués dans les réflexions visant à améliorer la livraison de services numériques au sein de leur organisation. 59% le pensent également pour les déploiements externes (applications mobiles, portail en libre-service, etc.).

Sans grande surprise, 82% considèrent que les utilisateurs métiers ont besoin d’un accès aisé et rapide aux systèmes d’information, aux données et aux applications, « pour rester productifs et travailler efficacement ».

Or, 58% estiment que le temps de travail des équipes IT est dédié, en majeure partie, à la maintenance opérationnelle des systèmes existants. Il reste donc moins de temps et de ressources à consacrer à des projets innovants orientés vers la croissance.

C’est là où le bât blesse…

Innovation numérique

51% des décideurs métiers déclarent être « frustrés » par le rythme des déploiements opérés par les équipes informatiques. 44% pensent même que leur département IT fait obstacle à l’innovation numérique…

Malgé tout, 87% disent que leur organisation disposent des compétences et des technologies adaptées pour suivre le rythme des projets numériques en temps de crise sanitaire (Covid-19) et économique. 82% reconnaissent, par ailleurs, que les compétences techniques sont critiques pour soutenir les succès commerciaux à venir de leur entreprise.

Il reste que les difficultés de connectivité entre les systèmes IT existants, les applications et les données, sont les freins aux déploiements de projets numériques les plus souvent cités par le panel (33%). Suivent : le manque supposé de compétences numériques des utilisateurs métiers (29%) et la trop forte dépendance à l’équipe IT interne (28%).

En conséquence, 68% des répondants pensent que les équipes informatiques et métiers devraient piloter conjointement l’innovation numérique.

L’enquête a été menée en septembre 2020 par Censuswide. France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, États-Unis, Singapour, Hong Kong, Japon et Australie sont concernés (source : MuleSoft « The state of business and IT innovation »).