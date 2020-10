Installation indésirable de web apps Office : la faute à un bug ?

Bug ou fonctionnalité ? Un peu des deux, semble-t-il. C’est ce qu’on est tenté de conclure, en parcourant la presse IT américaine, à propos de l’installation sans préavis de web apps Office sur Windows 10.

La situation s’est présentée chez de nombreux utilisateurs depuis la dernière mise à jour d’Edge, publiée le 9 octobre.

Cette nouvelle version présente la capacité de transformer tout site en PWA. C’est-à-dire en application web « progressive », qui s’exécute dans sa propre fenêtre de navigateur avec une interface adaptée (masquage d’éléments tels que les onglets et la barre d’adresse).

Un bug possiblement lié à cette option aurait changé en PWA tous les sites épinglés dans le menu Démarrer. Chose qu’on ne peut normalement paramétrer qu’en ouvrant Edge.

Alors pourquoi les web apps Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint) sont-elles ressorties ? Vraisemblablement parce que Microsoft place, depuis plus d’un an, des raccourcis dans le menu Démarrer des machines sur lesquelles aucune version payante de la suite n’est installée.

The odd thing about the forced PWA « app » installs in #Windows is that it installed web app icons for actual apps I own — Office apps. Why? Now I have two « Excel » items in my programs list.

— Steve Mohundro (@smohundro) October 20, 2020