Intel annonce les processeurs Core i9, i7 et i5 de 8ème génération pour laptops

Intel a profité d’un événement tenu à Pékin pour lever le voile sur les processeurs Core de 8ème génération, avec des moutures Core i9, Core i7 et Core i5. Dans tous les cas, il s’agit de puces destinées à être embarquées dans des laptops.

Ces CPU reposant sur la plateforme Coffee Lake sont gravées dans la technologie 14 nm ++ (finesse de gravure en nanomètres) de la firme de Santa Clara.

Coffee Lake est le nom de la microarchitecture sur laquelle les CPU sont basés.

Une puce haut de gamme à 6 coeurs

Une telle technologie avancée permet à ces processeurs de produire jusqu’à 41 % d’images en plus par seconde dans les jeux vidéo et d’éditer des vidéos (montage vidéo) définies en 4K jusqu’à 59 % plus rapidement qu’avec la génération précédente disposant des mêmes solutions graphiques, précise Intel.

Le nec plus ultra de cette nouvelle génération est l’Intel Core i9-8950HK. Il s’agit du premier CPU mobile (i.e. pour laptop) à intégrer six coeurs et 12 threads. Déverrouillé (c’est-à-dire permettant de l’overclocking), il supporte la nouvelle technologie Intel Thermal Velocity Boost (TVB). Cette dernière permet d’augmenter automatiquement de manière opportune la fréquence d’horloge du CPU jusqu’à 200 MHz de plus. Pour cela, la température de la puce doit être suffisamment basse.

De ce fait, la fréquence Turbo maximum peut atteindre pas moins de 4,8 GHz.

Support de la mémoire Optane

Intel avait introduit les processeurs Core i9 à la fin de l’été 2017 pour desktops. Mais, ces derniers étaient basés sur les microarchitectures Skylake-X (pour les CPU les plus performants) ou Kaby Lake-X.

Par ailleurs, les CPU estampillés Intel Core i5+, i7+ et i9+ prendront en charge la technologie de mémoire Optane d’Intel, qui permet d’utiliser ce type de mémoire hybride pour accélérer les temps de démarrage.

Cette nouvelle gamme de processeurs s’accommpagne du lancement du nouveau chipset Intel 300 Series. Ce dernier supporte le Wi-Fi Gigabit (WiGig, également connu sous le nom de Wi-Fi 802.11ad, permettant d’atteindre, sur une portée courte, une bande passante deux fois plus élevées que la norme 802.11ac avec largeur de bande de 80 MHz et configuration MIMO 2 x 2 qui est de 867 Mb/s.

Récemment, une fuite laissait entendre que la firme dirigée par Brian Krzanich prévoyait de lancer un processeur à 8 coeurs dans la plateforme Coffee Lake-S.

Le déploiement des processeurs de neuvième génération d’Intel commencera, lui, avec les puces «Ice Lake» gravés en 10 nm + dès la fin 2018. La famille suivante prévue pour 2019 et utilisant le processus 10 nm ++ aura pour nom «Tiger Lake».

(Crédit photo : @Intel)