D’Intel à Arm : objectif non atteint pour Apple ?

Contrat non rempli pour Apple ? En juin 2020, le groupe américain s’était donné deux ans pour écarter Intel de son catalogue au profit de puces maison. Même si le choix d’Arm ne faisait pas de doute, il n’en était alors pas encore officiellement question. Le voile ne fut levé qu’en novembre 2020, avec l’annonce de la puce M1.

Qu’on juge à partir de l’une ou l’autre date, Apple n’a pas respecté l’échéance. Il a toutefois fait l’essentiel du chemin. Ne restent plus, à la vente, que deux Mac Intel : le Pro (datant de 2019) et un mini (2018). Soit les deux extrêmes du catalogue.

La transition peut se résumer en six « grandes étapes » :

Novembre 2020 Apple officialise la puce M1.

Elle arrive sur les gammes MacBook Air, MacBook Pro (modèle 13 pouces) et Mac mini.

Les puces Intel disparaissent de la gamme MacBook Air. Avril 2021 Lancement d’un iMac M1 au format 23,5 pouces.

Les iMac Intel 21,5 et 27 pouces restent au catalogue.

L’iPad Pro bascule en M1. Octobre 2021 Lancement des puces M1 Pro et M1 Max.

Elles arrivent sur des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Mars 2022 Lancement de la puce M1 Ultra.

Elle arrive sur le Mac Studio.

Le dernier iMac Intel (27 pouces) disparaît du catalogue au moment où Apple lance un écran au même format pour le Mac Studio. Juin 2022 Lancement de la puce M2.

Elle arrive sur le MacBook Air et sur le MacBook Pro 13 pouces. Octobre 2022 L’iPad Air passe en M2.

Il y a quinze ans, un « filet de sécurité »

Le passage de PowerPC à x86 avait, au contraire, pris moins de temps que prévu. Apple l’avait officialisé en 2005, disant viser l’échéance de fin 2007. La transition fut finalement aboutie à l’été 2006 (le Mac Pro étant le dernier à faire le grand saut*). Il faut dire que la firme de Cupertino s’était ménagé un « filet de sécurité » : elle avait pris l’habitude de compiler toutes ses versions de Mac OS pour l’une et l’autre architecture. Une pratique déjà en cours à l’ère NeXTSTEP.

Les principaux leviers alors employés sont restés d’actualité pour le passage à Arm. Parmi eux, la surcouche Rosetta et la possibilité de développer des binaires « universels ». Mais aussi un « kit de transition » pour les développeurs. Le premier consistait en un Pentium 4 dans un châssis de PowerMac G5, avec une version spécifique de Mac OS (10.4.1). Le second était une puce M1 dans un boîtier de Mac mini.

* L’iMac avait basculé en janvier 2006, parallèlement au lancement du MacBook Pro, qui succédait aux PowerBook. Le Mac mini avait suivi en février. Le MacBook (successeur de l’iBook), en mai. Xserve et le Mac Pro, en août.

Snow Leopard, annoncé en juin 2009, fut la première version d’OS X incompatible PowerPC. Lion, annoncé deux ans plus tard, fut le premier non doté de Rosetta.

Photo d’illustration © Apple