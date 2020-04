Intel booste ses Core H en réponse à AMD

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Acer avec les Nitro 5 et Predator Triton 500, Gigabyte avec les Aero 15 OLED et Aero 17 HDR, Razer avec les Blade 15 Base et Advanced… Une vague de renouvellements s’est enclenchée chez les constructeurs d’ordinateurs portables.

La mise à niveau de tous ces modèles accompagne l’arrivée des cartes graphiques Nvidia GeForce RTX Super dans les laptops.

Elle fait aussi écho au lancement officiel des puces Intel Core H de 10e génération.

Fondées sur la microarchitecture Comet Lake (toujours en 14 nm), la lignée comprend six modèles 45 W. Ils embarquent 6 ou 8 cœurs physiques et prennent en charge jusqu’à 128 Go de DDR4-2933.

En tête de liste, le Core i9-10980HK.

Sur les machines équipées des technologies Thermal Velocity Boost et Turbo Max 3.0, il peut atteindre 5,3 GHz, au prix d’une importante consommation d’énergie (135 W sur 2 cœurs).

Le surcroît de puissance (200 MHz) que permet l’alliance de ces deux technologies est également accessible sur les trois Core i7 H. En revanche, seul l’i7-10750H est débloqué, et partiellement.

C’est là la principale différence avec la génération précédente (basée sur Coffee Lake). On aura aussi noté la prise en charge – non native, toutefois – de deux contrôleurs Thunderbolt 3.

Intel, pour cette année, une centaine de PC portables équipés de ces puces. Dont une trentaine affichant moins de 2 cm d’épaisseur.

Dans le viseur, les APU Ryzen Mobile 4000H. AMD les a lancées à la mi-mars, sur la même base technique que celle des Ryzen 3000 utilisées dans les ordinateurs de bureau. Soit l’architecture Zen 2 (7 nm).

Acer les introduira dans ses gammes Swift 3 et Aspire 5. Dell en dotera la version 2020 de son G5 15 ; Asus, son Zephyrus G14.

Illustrations © Intel