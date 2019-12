Intel s’offre les puces IA de Habana Labs pour 2 milliards de dollars

Intel passe à la vitesse supérieure avec Habana Labs.

Fin 2018, le groupe américain avait emmené un tour de table de 75 millions de dollars au bénéfice de cette start-up israélienne.

Voilà désormais qu’il en fait l’acquisition, pour 2 milliards de dollars.

Fondé en 2016, Habana Labs compte dans son top management plusieurs anciens de PrimeSense*.

Son offre se compose de deux gammes de puces IA.

Nommées Gaudi et Goya, elles partagent une architecture de base à 8 cœurs en 16 nm.

La première est destinée à l’entraînement d’algorithmes ; la seconde, à l’inférence (exécution d’algorithmes déjà entraînés).

Dans la série Goya, un premier processeur (HL-1000) est en production depuis environ un an.

Il est vendu intégré à des cartes PCIe (refroidissement actif ou passif) avec jusqu’à 16 Go de RAM embarquée.

Annoncé en juin, le processeur Gaudi HL-2000 est en cours de test auprès de fournisseurs cloud.

Exploitant des TPC de 2e génération, il est proposé sous trois formes : cartes PCIe (HL-200), cartes mezzanine (HL-205) et boîtiers (avec 8 cartes HL-205).

Intel avait déjà acquis, en 2016, un fournisseur de puces IA : Nervana Systems, pour un montant estimé à 400 millions de dollars.

Il est possible que sa pile logicielle soit adaptée pour fonctionner avec les puces de Habana Labs.

* Apple s’était offert, en 2013, cette entreprise dont les technologies de reconnaissance de mouvements sont à l’origine du système Microsoft Kinect.

