Intel serait prêt à s’offrir la start-up Granulate pour 650 M$

Intel travaille déjà, via sa filiale Mobileye, avec la technologie d’optimisation des déploiements cloud de la jeune pousse israélienne Granulate.

Le fondeur américain Intel serait prêt à acquérir la jeune pousse israélienne Granulate pour 650 millions de dollars, relève le quotidien israélien Haaretz.

Fondée en 2018 à Tel aviv par Assaf Ezra (CEO) et Tal Sayag (CTO), l’entreprise a développé une solution d’optimisation en temps réel des performances de serveurs cloud. Le programme est installé sur les serveurs que les clients louent aux fournisseurs cloud.

Pour Intel, ce potentiel rachat est l’occasion de renforcer son offre à l’attention des développeurs et ingénieurs DevOps et SRE (site reliability engineering).

Selon des sources proches du dossier citées par Haaretz, une enveloppe de 100 millions $ est prévue pour retenir certains talents et en indemiser d’autres parmi le personnel de Granulate. L’entreprise technologique gère actuellement près de 120 collaborateurs.

Optimisation de la gestion cloud

Intel, de son côté, emploie 14 000 personnes en Israël, essentiellement dans ses centres de R&D et via sa filiale de conduite autonome Mobileye. L’entreprise, rachetée en 2017 et prochainement introduite en bourse, utilise déjà la technologie Granulate.

Mobileye s’appuie plus exactement sur le logiciel Intel Workload Optimizer par Granulate. Une solution d’optimisation des performances et de réduction des temps de latence des déploiements cloud, à base d’intelligence artificielle (IA),

Granulate a levé 45 millions de dollars depuis sa création. Ses investisseurs sont : Insight Partners, Dawn Capital, RedDot Capital Partners, TLV Partners et Hetz Ventures.

« Les entreprises de toutes tailles sont confrontées à une demande croissante de ressources informatiques. Intel Workload Optimizer de Granulate permet de maximiser l’utilisation des ressources informatiques tout en améliorant les performances et en réduisant les coûts », déclare sur le site web d’Intel Asaf Ezra, CEO de Granulate.

Intel a intensifié ses investissements ces derniers temps. En février, le fondeur américain a acheté le fabricant de puces israélien Tower Semiconductor pour 5,4 milliards de dollars.