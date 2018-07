Intel Xeon E-2100 : des processeurs pour stations d’entrée de gamme

Intel lance de nouveaux processeurs Xeon E (« E » vent pour «Entrée») pour les postes de travail d’entrée de gamme.

Successeurs des processeurs Intel Xeon E3 2017, les processeurs Intel Xeon série E-2100 doivent donner aux créateurs des performances de haut niveau avec une plate-forme conçue pour la fiabilité et l’accessibilité.

Une gamme complète

Au nombre de 10, ces processeurs comportent jusqu’à six cœurs et 12 threads, et sont cadencés (i.e. fréquence d’horloge de base) de 3,3 gigahertz à 3,8 GHz, tandis que les fréquences d’horloge turbo boost 2.0 vont de 4,3 GHz à 4,7 GHz. Le support de jusqu’à 64 Go de DDR4 ECC cadencée à 2666 MHz est aussi de mise.

La firme de Santa Clara avance que ces nouveaux CPU peuvent traiter des applications jusqu’à 1,45 fois plus vite que les puces de 2017 dans des applications aussi variées que les services financiers, la modélisation 3D et l’animation.

La gamme composée de 10 puces s’échelonne du Xeon E-2124 intégrant 4 cœurs de processeur, 4 threads, pas d’IP graphique intégrée et 8 Mo de cache, au Xeon E-2186G avec 6 cœurs, 12 threads, 12 Mo de cache et la solution graphique intégrée Intel UHD Graphics 630. Cette dernière supporte la 4K UHD avec accélération matérielle, suivant le codec HEVC sur 10 bits.

Les enveloppes thermiques (TDP) vont de 71 watts à 95 watts.

14 nm et socket LFA 1151

Intel de préciser que les Xeon E sont gravés dans une finesse de gravure de 14 nm (nanomètres).

Contrairement aux Xeon Scalable qui se fixent sur des sockets LGA 4367, les Xeon E sont compatibles avec le classique socket LGA 1151.

En revanche, les configurations multi-socket ne sont pas supportées.

Grace au support des connexions Thunderbolt 3, de jusqu’à 30 voies PCI Express 3.0 et de l’intégration de la technologie Hyper-Threading d’Intel, les puces Xeon E offrent une très grande flexibilité.

De surcroît, les Xeon E sont compétitifs avec des tarifs s’échelonnant de 193 dollars à 450 dollars.

Intel a d’ores et déjà commencé à livrer ses nouvelles puces. Des configurations les intégrant seront bientôt disponibles du côté de Dell, Lenovo et HP.

(Crédit photo : @Intel)