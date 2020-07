Intelligence artificielle : un avantage compétitif difficile à maintenir

Plus de 7 responsables informatiques et métiers sur 10 s’attendent à ce que l’IA soit intégrée dans toutes les applications d’entreprise d’ici 2023.

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Pour la majorité des 2737 décideurs IT et Métiers de grandes entreprises interrogés, l’intelligence artificielle (IA) va propulser toutes les applications d’entreprise dans un proche avenir, relève le cabinet de conseil Deloitte, enquête* internationale à l’appui.

47% des répondants disent avoir déployé en production plusieurs solutions portées par une IA. 27% débutent seulement l’aventure. Tandis que 26% se targuent de déploiements multiples et d’un haut niveau d’expertise dans ce domaine.

En outre, 73% pensent que l’IA est « très » importante, voire « critique » pour l’avenir de leur entreprise. Ce taux atteint même 96% parmi les plus matures dans ce domaine.

IA dans le cloud

Pour quels budgets ?

53% disent que leur groupe a investi plus de 20 millions de dollars l’an dernier pour se doter des technologies d’IA et des talents nécesssaires pour les gérer.

Plus de 7 répondants sur 10 (76%) s’attendent à une hausse de 26% en moyenne des budgets consacrés à l’IA et au machine learning lors du prochain exercice.

Qu’en est-il des résultats attendus ?

45% des organisations qui investissent le plus dans l’IA (26% globalement) considèrent que ces investissements apportent à leur entreprise un avantage compétitif « significatif ».

Toutefois, l’optimisation de l’existant prime sur l’innovation.

Ainsi, lorsqu’ils sont interrogés sur les principaux bénéfices déjà obtenus grâce à l’IA, les répondants mentionnent l’optimisation des processus et des produits et services existants.

En outre, 74% des répondants pensent que l’intelligence artificielle sera largement intégrée dans les applications métiers à horizon trois ans.

Relation client (CRM), progiciels (ERP), processus métiers (BPO), collaboration… L’IA toucherait ainsi pratiquement toutes les plateformes logicielles impliquées dans le travail au quotidien, qu’il s’effectue à distance (Covid-19 oblige) ou en présentiel.

Le tout au sein d’environnements cloud hybrides.

*L’enquête (Deloitte « State of AI in the Enterprise, 3rd Edition » 2020) a été menée d’octobre à décembre 2019. Neuf pays sont concernés : France, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Chine, Japon et Australie.

(crédit photo © Shutterstock)