Intelligence artificielle : banque et retail investissent le plus

L’intégration de l’intelligence artificielle (IA) dans une gamme étendue de produits, d’un agent conversationnel (chabot) au traitement d’images, impacte à la hausse les investissements.

Selon le cabinet d’études IDC, les dépenses mondiales des entreprises dans les logiciels, le matériel et les services pour « systèmes centrés sur l’intelligence artificielle » progresseraient en moyenne de 26,5% par an pour atteindre 300 milliards de dollars en 2026.

La dynamique serait ainsi quatre fois supérieure à la croissance de l’ensemble des dépenses IT mondiales (+6,3% de hausse attendue par an en moyenne), relève la société d’analystes.

Qu’en est-il des acheteurs ?

30 cas d’utilisation ont été étudiés par IDC.

D’ici 2026, près de 25% des investissements mondiaux « AI-Centric Systems » émaneraient de deux secteurs, ceux de la banque et du commerce de détail (retail).

Dans ce contexte, les agents « augmentés » d’assistance à la clientèle attireraient à eux seuls 35,9 milliards des dollars investis à horizon 2026.

Les systèmes de recommandation dans le processus de vente, l’optimisation IT et la détection des fraudes sont d’autres cas porteurs d’utilisation de l’IA.

Ils intéressent en priorité les secteurs du commerce et des télécommunications.

Les acteurs des services professionnels et de l’industrie de production (discrète et de processus) sont d’autres acheteurs de poids. Le secteur des médias affichant la plus forte croissance des investissements dans ce domaine (+29,8% par an en moyenne).

La motivation à l’origine de l’utilisation de l’IA dans les entreprises n’est plus la seule recherche d’une « économie de coûts » grâce à l’automatisation. Elle s’inscrit dans les stratégies de « croissance des organisations », a déclaré Mike Glennon, analyste chez IDC.

Le segment « software » reste le plus étendu du marché des solutions d’intelligence artificielle. Une aubaine pour les fournisseurs logiciels du marché, de Google à Workday.